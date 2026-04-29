Am 02. Mai 2026 starten Allwetter und Goon das inzwischen sechste Event im Fördepark Flensburg. Erlebt echtes NFS-Underground-Feeling mit der besten Car-Commu­nity des Nordens.

Das Konzept wurde für euch komplett überarbeitet, um gemeinsam mit euch das bisher beste Treffen zu erleben. Euch erwarten NFS-Underground Vibes, gute Musik, gute Leute und das beste, was die Car-Community im Norden zu bieten hat!



Freut euch auf Car Showdowns mit exklusiven Preisen, den ADAC Racing Simulator, professionelle Foto- & Videocrews und ein neues Lichtkonzept, was den Vibe unten im Deck perfekt macht.



Alle Details auf Instagram: @allwetterracing

Samstag, 02.05.2026, 17.00 Uhr

Parkdeck des Fördeparks, Flensburg

