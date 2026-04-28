Wasserturm Mürwik: Ab 1. Mai wieder geöffnet

Flensburg: Hoch hinaus und weit blicken. Der Wasserturm Mürwik – Wahrzeichen, Aussichtspunkt und beliebtes Ausflugsziel – öffnet ab Freitag, den 1. Mai, wieder seine Türen. Bis zum 30. September haben Besucher wieder die Gelegenheit den beeindruckenden Panoramablick über Flensburg bis hinüber nach Dänemark zu genießen – und das wie immer kostenlos.

Von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 11 bis 13 und 15 bis 18 Uhr lädt der Rundgang in 26 Metern Höhe zu einem besonderen Erlebnis ein. Ob die markanten Kräne der Schiffswerft, das Heizkraftwerk, die prächtigen Kirchtürme von St. Marien, St. Nikolai und St. Jürgen, die historischen Häuser entlang der Schiffbrücke, die dänische Küste oder die sanften Hügel Angelns – hier eröffnet sich ein faszinierender Rundumblick, der zum Verweilen einlädt.

Doch nicht nur die Aussicht lohnt sich: Im Inneren des Turms erhalten Besucher spannende Infos über die Flensburger Trinkwasserversorgung. Im großen Wasserspeicher ganz oben im Turm lagern rund 1,5 Millionen Liter Trinkwasser bester Qualität. Natürlich geschützt gelangt es über ein 357 Kilometer langes Leitungsnetz zuverlässig in die Haushalte. Mit einem Härtebereich zwischen weich und mittel (früher Härtebereich 2, 1,4 und 1,6 mmol/l) liegt es knapp über der Grenze vom weichen zum mittleren Härtegrad.

Die Lage des Turms an einem der höchsten Punkte Flensburgs sorgt ganz praktisch dafür, dass das Wasser mit ausreichend Druck bei allen Flensburgern ankommt.

Wer mehr wissen möchte ist bei den engagierten Wasserturmbetreuern Roberto Vallilengua, Uwe Petersen und Wolfgang Kubsch bestens aufgehoben. Sie teilen gern ihr Wissen über die Flensburger Wasserversorgung und heißen jeden Besucher herzlich willkommen.

Kein Wunder also, dass im vergangenen Jahr fast 12.000 Menschen den Weg in den Turm gefunden haben.

Gut zu wissen:

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 11 – 13 und 15 – 18 Uhr (Montag und Dienstag geschlossen)

Eintritt: kostenlos

Barrierefreiheit: Ein Aufzug ist vorhanden, jedoch führen die letzten Meter zur Plattform über eine Treppe. Ein Besuch mit dem Rollstuhl ist leider nicht möglich.

Gruppen: Ab 10 Personen wird um Anmeldung unter Tel. 0461 – 487 1502 gebeten.

Anfahrt: Mit den Buslinien 3 oder 7 bis zur Haltestelle Bohlberg.

Da die Haltestelle Bohlberg aufgrund der Bauarbeiten aktuell nicht angefahren wird, nutzen die Linien 3 und 7 eine Umleitung über Gerhard-Hauptmann-Straße und Mühlenholz. Eine Ersatzhalte-stelle für die Haltestelle Bohlberg befindet sich im Mühlenholz in Höhe des Willi-Sander-Platzes.

Ein Ausflug, der sich immer lohnt – für den Blick, für das Wissen und für ein Stück Flensburger Stadt Geschichte.

Pressemitteilung Stadtwerke Flensburg