In einem gesunden Gartenboden leben pro Quadratmeter etwa 100 Regenwürmer, die besonders wichtig für ein gesundes Pflanzenwachstum sind. Im 16. Jahrhundert hieß er noch „reger Wurm“, denn die Tierchen belüften und befruchten den Gartenboden nachhaltig. Bei uns gibt es 46 verschiedene Arten. Unter dicken Laubschichten fühlen sich Regenwürmer auch im Herbst noch sehr wohl und können dort gut den Winter überstehen. Mehr spannende Infos zu Regenwürmern und anderen Nützlingen gibt es in der Podcast-Serie „Einfach natürlich gärtnern“ bei Spotify, Deezer oder unter www.neudorff.de. Die Themen verbinden auf unterhaltsame Art Basics, News und viele gute Tipps für nachhaltiges Gärtnern.

Foto: Neudorff/txn