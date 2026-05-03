Die Veranstalter Tigerberg e. V. und die Carl-von-Ossietzky-Buchhandlung öffnen mit dieser Veranstaltung eine kleine Reihe Lesungen zum Thema Nahost-Konflikt mit dem Ziel, „einen Raum zu öffnen, in dem es zunächst einmal darum geht, genau zuzuhören, hinzuschauen und Fragen zu stellen“, so Geschäftsführer Klaus Werner.

Ist das noch mein Land? Diese Frage stellt sich Sarah Levy, seit sie erlebt, wie Israels rechtsnationale Regierung die israelische Gesellschaft spaltet. Dann attackiert die Hamas das Land am 7. Oktober 2023. Auf brutale Weise ändert der Krieg das Leben, das die junge Mutter in Tel Aviv führt. Sie flieht mit Partner und Kind in ihre Heimat Frankfurt und muss dort erkennen, dass Deutschland nicht mehr ihr Land ist.

Doch das Israel, in das sie zurückkehrt, kämpft um seine Seele. Freunde tragen plötzlich Waffen, Verwandte wünschen Palästinensern die Auslöschung, Nachbarn unterstellen ihr, die Soldaten zu verraten. Der Kriegsalltag zwischen Schutzbunker und allgegenwärtigem Verlust führt Levy an ihre Grenzen – als Mutter und als Partnerin, aber auch als Deutsche, die jetzt verstehen muss, dass das Land, das sie zum Leben gewählt hat, die Hoffnung auf eine friedliche Zukunft mit den Palästinensern schon lange verloren hat. Wer wird mein Sohn, fragt sie sich, wenn er hier aufwächst?

Sarah Levy beschreibt mit kritischem Mitgefühl, wie Radikalisierung und Polarisierung ein Land verändern – und letztlich auch sie selbst.

Die Lesung wird moderiert von Sarah Fischer. Der Veranstaltungsraum befindet sich im ersten Stock, ist also leider nicht barrierefrei. Eintritt: 8 bis 15 Euro nach Selbsteinschätzung, Platzreservierung unter info@cvo-buchladen.de.

Montag, 11.05.2026, 19.00 Uhr

Evangelisches Gemeindehaus St. Johannis, Johanniskirchhof 21, Flensburg

Foto: (c) privat