Ob vom Wasser aus, auf den Spuren bewegter Geschichte oder zwischen farbenfroher Urban Art: In Schleswig-Holsteins Städten eröffnen sich Gästen überraschende Perspektiven. Viele Orte haben ihre klassischen Führungen weiterentwickelt – hin zu kreativen Erlebnissen, die Wissen vermitteln, unterhalten und zum Mitmachen einladen. Das Spektrum reicht von maritimen Touren über kulturelle Entdeckungen bis hin zu ungewöhnlichen Rundgängen abseits der bekannten Pfade. Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein hat einige Tipps für die nächsten Städtetrips zusammengestellt.

Kiel: Stadtrundfahrt unter Segeln

Eine gesegelte Stadtrundfahrt weckt die Lust auf Meer – und eröffnet ganz neue Einblicke. Während der Törn über die Kieler Förde führt, lernen die Gäste nicht nur Grundlagen des Segelns kennen, sondern erleben die Landeshauptstadt aus einer ungewohnten, maritimen Perspektive. Mit jedem Kurswechsel entstehen neue Blickachsen auf markante Gebäude und Werften sowie das lebendige Treiben an der Kiellinie.

Begleitet wird die Tour von einer erfahrenen Crew, die spannende Geschichten aus Kiels Vergangenheit und Gegenwart erzählt. Anekdoten über traditionsreiche Unternehmen, die Entwicklung des Hafens und der Alltag an der Förde machen die Fahrt zu einer lebendigen Zeitreise. „Vom Wasser aus erlebt man die wahre Seele Kiels. Je nach Wind ist jede Tour anders und erzählt eine neue Geschichte“, sagt ein Guide.

Los geht es am Segelcamp an der Kieler Reventlouwiese. Die etwa 90-minütige Tour richtet sich an alle Altersgruppen, Kinder können in Begleitung teilnehmen. Mehr Infos unter kiel-sailing-city.de.

Mit Storm und Sturmlaterne durch Husum

Wenn der Nachtwächter durch Husums Gassen zieht und mit „Hört, ihr Herrn, und lasst euch sagen…“ seinen Rundgang eröffnet, wird nordfriesische Geschichte lebendig. Seit mehr als 20 Jahren gehören die Nachtwächter fest zum Husumer Stadtbild und nehmen Gäste mit auf eine Zeitreise durch die nächtliche Altstadt.

Ausgestattet mit Sturmlaterne und Morgenstern berichten sie von den Aufgaben ihrer historischen Vorgänger und verbinden diese mit Ereignissen aus Husums Vergangenheit. Auch Theodor Storm darf dabei nicht fehlen: Immer wieder werden Anekdoten des berühmtesten Sohns der Stadt erzählt – etwa rund um das Schloss und die steinernen Löwen an der Zufahrt, gegen die der angeheiterte Dichter der Legende nach mehr als einmal stieß. Weitere Informationen unter husum-tourismus.de.

Flensburg: Tour durch die deutsch-dänische Urban-Art-Galerie

Ganz Flensburg wird zu einer Leinwand! Die NORD:SYD Freiraumgalerie macht die Innenstadt zur offenen Ausstellungsfläche und zeigt eindrucksvolle Streetart mitten im Alltag. Zwischen Nordertor, Hafen und Museumsberg entdecken Besucherinnen und Besucher großformatige Murals, versteckte Kunstwerke in Kaufmannshöfen und überraschende Blickwinkel auf bekannte Orte.

Geführte Touren verbinden Kunst, Stadtgeschichte und aktuelle gesellschaftliche Themen. Dabei kann man nicht nur die Werke internationaler und regionaler Künstler kennenlernen, sondern auch deren Hintergründe und Bezüge zur Fördestadt.

Die Freiraumgalerie gilt als erste deutsch-dänische Urban Art-Galerie der Region und erstreckt sich über große Teile der Innenstadt. In Richtung Nordertor stehen großflächige Wandbilder und historische Zusammenhänge im Fokus, während die südliche Strecke rund um den Klostergang Streetart mit gesellschaftspolitischen Botschaften in den Mittelpunkt rückt. Mehr Infos unter flensburger-foerde.de.

Pressemitteilung Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein

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