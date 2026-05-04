Im Mai heißt es in Harrislee drei Wochen lang „Ab aufs Rad!“ Vom 10. bis zum 30. Mai findet dort wieder das STADTRADELN statt. Teilnehmen können alle, die in Harrislee wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder die Schule besuchen. Ziel ist es, möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen und dabei Kilometer für die Kommune, das Team und den Klimaschutz zu sammeln.

Die STADTRADELN-Kampagne setzt darauf, das Radfahren im Alltag zu fördern und die Themen Fahrradnutzung und Radverkehrsplanung stärker in die kommunalen Parlamente einzubringen.

Die Gemeinde Harrislee nimmt bereits zum fünften Mal am STADTRADELN teil. Im vergangenen Jahr erradelten rund 100 Teilnehmende in 14 Teams über 17.000 Kilometer. Auch in diesem Jahr können sich wieder Teams bilden, um möglichst viele Kilometer auf dem Rad zurückzulegen. Egal ob in Familien, Freundeskreisen, Schulklassen oder Unternehmen – die Teams können nach Belieben zusammengestellt werden, um sich gegenseitig zum Radfahren zu motivieren. Das Team mit den meisten geradelten Kilometern pro Kopf erwartet einen Preis.

Wer mitmachen möchte, kann sich kostenlos unter www.stadtradeln.de/harrislee anmelden. Mit der STADTRADELN-App können die gefahrenen Kilometer bequem über GPS erfasst und direkt dem jeweiligen Team und der Kommune gutgeschrieben werden.

Die App bietet zudem einen weiteren Vorteil: Die gesammelten Radverkehrsdaten werden vollkommen anonymisiert ausgewertet und liefern der Kommune wichtige Erkenntnisse zur Verbesserung der Radinfrastruktur. Wo sind wann besonders viele Radfahrende unterwegs? Welche Ampeln verursachen lange Wartezeiten? Und welche Straßen sind besonders stark frequentiert? Diese Daten tragen dazu bei, die Radinfrastruktur gezielt zu verbessern.

Das Stadtradeln wird für die teilnehmenden Ämter und Gemeinden auch im Jahr 2026 über den Kreis Schleswig-Flensburg koordiniert. Durch die Anmeldung über den Kreis Schleswig-Flensburg als Mitglied im Klimabündnis e.V. sparen die Ämter und Gemeinden die anfallenden Teilnahmegebühren und können somit kostenfrei an der Aktion Stadtradeln teilnehmen.

Bei Fragen zur Anmeldung und den Teams melden Sie sich gern bei h.langholz@gemeinde-harrislee.de.

Veranstaltungsort: Gemeinde Harrislee

Anmeldung: www.stadtradeln.de/harrislee

Zeitraum: 10.05. – 30.05.2026

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Pressemitteilung Gemeinde Harrislee

Foto: Envato.com