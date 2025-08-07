2025 feiert Stone das 35. Bandjubiläum! Mit dreieinhalb Jahrzehnten Bühnenerfahrung und fast 800 Konzerten zählt die Band in Sachen Rolling Stones zu den kompetentesten und erfahrensten Tributebands Deutschlands!

Stone ist ein Garant für begeisternde und stimmungsvolle Livekonzerte. Das Ziel: Satisfaction und Stones-Feeling pur! Die Musik schöpft aus dem umfangreichen Repertoire der legendären Rolling Stones und beinhaltet neben allen Klassikern der letzten fünf Jahrzehnte auch neue Titel und diverse Specials. Das Publikum darf sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das Stone als absolute Kompetenz in Sachen Rolling Stones präsentieren! Hier erwartet die Besucher nicht die übliche „Revivalmucke“, hier werden die Stones gelebt. Frontmann „Hoogi“ Hoog hat seinen Mick Jagger gut drauf. Stimme, Stimmlage, ausgeprägte Körpersprache und Bühnenshow lassen das Original fast vergessen. Das Gespür für die prägnanten Feinheiten aller Songs stellt die Band auch instrumental überzeugend unter Beweis.

Freitag, 15.08.2025, 20.00 Uhr

Gut Oestergaard, Steinberg

Foto: Stone