Mit den ersten warmen Tagen erwacht Schleswig-Holstein aus dem Winterschlaf. Frühjahrs- und Ostermärkte in historischen Gutshöfen oder aufblühenden Parkanlagen laden dazu ein, den echten Norden in frischem Glanz zu erleben. Florale Arrangements, regionale Spezialitäten und spannende Mitmachaktionen verwandeln die Veranstaltungen in bunte Ausflugsziele. Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein hat einige Tipps zusammengestellt.

ZWISCHEN DEN KÜSTEN

Schloss Reinbek: Traditionsreicher Kunsthandwerkermarkt

Am 14. und 15. März öffnet Schloss Reinbek im Kreis Stormarn seine Tore zum österlichen Kunsthandwerkermarkt. Ausstellende zeigen Keramik, Holz, Papier, Leder, Glas, Malerei, Schmuck und österliche Dekorationen. Der Erlös von Kuchen und belegten Brötchen kommt einer karitativen Einrichtung zugute. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.

Erlebniswochenenden auf dem Landgestüt Traventhal

Besucherinnen und Besucher des Landgestüts Traventhal treffen beim großen Ostermarkt am 21. und 22. März auf rund 100 Aussteller mit Kunsthandwerk, Osterschmuck, Mode und Leckereien. Kinder können Ponyreiten und im Hasendorf Spaß haben. Vom 24. bis 25. Mai lockt das Oldtimertreffen mit Teile-, Antik- und Trödelmarkt. Das zwanglose Treffen mit viel Live-Musik gilt in der Szene als eines der schönsten Norddeutschlands.

Trittauer Wassermühle: Österlicher Frühlingsmarkt

Am 28. und 29. März lädt die historische Trittauer Wassermühle zum großen österlichen Frühlingsmarkt ein. Kupferschmiede, Holzschnitzer, Töpfer und Glasbläser zeigen ihr Handwerk. Holzofenbrot, Crêpes und gebrannte Mandeln sorgen für kulinarische Vielfalt. Die idyllische Lage an der Mühle macht den Markt zu einem Ausflugsziel für alle, die Tradition und frische Ideen für Haus und Garten genießen möchten. Der Eintritt ist frei.

Farbenfroher Eutiner Frühling

Ob entspanntes Schlendern durch die Altstadt oder inspirierende Entdeckungen zwischen Pagodenzelten: Eutin verbindet im Frühling Marktflair, Kultur und Lebensfreude auf charmante Weise. Am 12. April lädt ein verkaufsoffener Sonntag zum Bummeln in die Innenstadt ein. Blühende Marktstände, Live-Musik und Mitmachaktionen machen den Tag lebendig. Vom 8. bis 10. Mai folgt die Messe „LebensArt“ im historischen Bauhofareal und Küchengarten am Schloss mit Gartenideen, Wohninspiration, Schmuck und Antiquitäten. Rund 30 Kunstschaffende präsentieren ihre Arbeiten – begleitet von Live-Performances, kreativen Workshops und feinen Köstlichkeiten.

Gut Emkendorf: Landgeflüster Haus- und Lifestylemarkt

Bummeln, schauen, treffen und plaudern – beim beliebten Frühlingsmarkt „Landgeflüster“ auf Gut Emkendorf wird jedes Mal eine Menge geboten. Auch in diesem Jahr sind vom 17. bis 19. April wieder viele Aussteller mit Kunst, Dekoration, Schmuck, Klamotten, Köstlichkeiten, Pflanzen und einigem mehr dabei. Hunde dürfen angeleint mitgeführt werden. Führungen durch das historische Herrenhaus sind nachmittags möglich.

Flohmarkt-Trubel am Großen Plöner See

Am 25. April verwandelt sich der Marktplatz in Plön in ein Paradies für Schnäppchenjäger. Beim großen Open-Air-Flohmarkt bieten jedes Jahr etwa 150 bis 200 private Anbieter Kleidung, Bücher, Deko, Raritäten und allerlei Nützliches an. Mit Blick auf den Großen Plöner See kann bis in die Nachmittagsstunden entspannt gestöbert werden.

Mölln: Gartenromantik im Kurpark

Der Möllner Kurpark wird erneut zur Bühne für alles rund ums Gartenglück. Ob florale Ideen, liebevoll gestaltetes Kunsthandwerk oder kurzweilige Programmpunkte – die Messe „Gartenromantik“ verspricht wieder inspirierende Momente und einen fröhlichen Start in die Frühlingszeit. Am 25. und 26. April laden 80 Stände zu Blumen, Töpferwaren, Gartenmöbeln und Leckereien ein. Für die musikalische Unterhaltung sorgen „Die Akustiker“. Außerdem wird im Bambusgarten eine bewusste Auszeit mit Elementen aus Achtsamkeit, Qigong und Waldbaden angeboten.

Steinwehrer Frühling direkt am NOK

Auf Gut Steinwehr am Nord-Ostsee-Kanal findet am 9. und 10. Mai ein stimmungsvoller Frühlingsmarkt statt. Unter dem Motto „entdecken, erleben, genießen“ werden den Besucherinnen und Besuchern u.a. Pflanzen und Dekorationen, Outdoor-Möbel sowie Mode präsentiert. Auch Ponyreiten und Kutschfahrten werden geboten. Das Café lockt mit hausgemachten Torten. Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt.

Schafflund: Treff für geschickte Tüftler

Am 10. Mai verwandelt sich Schafflund in einen Treffpunkt für Kunsthandwerk und Technikbegeisterte. Mehr als 30 Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker aus der Region zeigen ihre Arbeiten. Auf dem Parkplatz der Amtsverwaltung ergänzt eine Oldtimer-Show das Marktgeschehen, während das Reparatur-Café Fahrräder fit macht.

Kunsthandwerkertreff am alten Ochsenweg

Vom 23. bis 25. Mai findet in Süderschmedeby der 42. Norddeutsche Kunsthandwerkermarkt statt. Rund 150 Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker aus dem gesamten Bundesgebiet präsentieren auf dem Gelände rund um die Galerie Hansen hochwertige Einzelstücke und laden zum Austausch ein.

Markt-Events in der Schlei-Region

Vom 3. bis 6. April lädt das Wikinger Museum Haithabu zum traditionellen Frühjahrsmarkt ein. Händler präsentieren Waren, die während der langen Wintermonate entstanden sind. Zudem werden alte Handwerkskünste gezeigt – ganz so, als würde die historische Metropole erneut zum Leben erwachen. Am 17. Mai lockt der Gottorfer Landmarkt vor Schloss Gottorf zu einem vielseitigen Markttag. Ein großes Mitmach-Dorf, Vorführungen mit Hütehunden und Schafschur sowie Biowaren und Pflanzen machen die Veranstaltung zu einem Erlebnis für alle. Auch der „Pfingstmarkt“ auf Gut Oestergaard bereichert die Saison. Rund 140 Aussteller präsentieren vom 23. bis 25. Mai Schönes für Haus und Garten sowie regionale Spezialitäten. Dazu gibt es Livemusik und Kinderaktionen.

OSTSEE

Schloss Hagen: Frühlingsmarkt im historischen Ambiente

Am 14. und 15. März verwandeln sich Schloss Hagen und seine Parkanlage in Probsteierhagen in einen stimmungsvollen Frühlingsmarkt. Mehr als 50 Aussteller präsentieren Dekoration, Mode, Gewürze und Kunsthandwerk. Der weitläufige Schlosspark lädt zudem zu Spaziergängen ein. Der Eintritt beträgt lediglich einen symbolischen Euro, Kinder unter 18 Jahren haben freien Zugang.

Kirschblütenfest in Kellenhusen

Wenn Ende April die rund 140 Kirschbäume der Kirschenallee in Kellenhusen in voller Blüte stehen, feiert das Ostseebad den Frühling mit dem Kirschblütenfest. Am 25. April verwandelt sich die Veranstaltungswiese am Wintershof in ein Holzbudendorf mit kulinarischen Spezialitäten rund um die Kirsche, Live-Musik sowie Mitmach- und Erlebnisangeboten für Familien. Hauptattraktion ist die blühende Kirschenallee selbst, die – je nach Witterung – eine eindrucksvolle Naturkulisse für das Fest bildet.

Fehmarn: Handgemacht-Markt in Burg

Auf Fehmarn lädt der beliebte Handgemacht-Markt vom 1. bis 3. Mai auf den Marktplatz in Burg. Rund 35 Kunsthandwerker sowie Anbieter besonderer oder kulinarischer Produkte präsentieren ihre Arbeiten im Herzen der Sonneninsel. Freuen kann man sich auf traditionelles Kunsthandwerk, individuelle Einzelstücke und regionale Spezialitäten – ein Markt, der Urlauber, Tagesgäste und Einheimische gleichermaßen anzieht.

NORDSEE

Tönning: Ostereiermarkt im Packhaus

Am 21. und 22. März findet der internationale Ostereiermarkt im historischen Packhaus in Tönning statt. Vor allem Sammlerinnen und Sammler schätzen die Kunst auf den zarten Schalen. Die Vielfalt reicht u.a. von gefrästen und gelöcherten Eiern über maritime Motive wie Seehunde und Leuchttürme, traditionelle Malerei aus dem osteuropäischen Raum bis zu Natureiern mit japanischem Washi-Papier beklebt sowie Wachs- und Kratztechniken.

Markttreffs auf Amrum

Auf der Insel Amrum wird der Sportplatz gegenüber der alten Mühle von Mai bis Oktober jeden Dienstag zum lebendigen Bauernmarkt. Neben Fleisch und Eiern gibt es Honig, Schnaps, Kekse, Käse und frisches Gemüse. Junglandwirt Oke Martinen – bekannt aus der NDR Nordstory – serviert im Foodtruck heimische Currywurst mit Kartoffeln. Am 16. Mai heißt es in Norddorf „Grill & Chill“: Auf der Hüttmannwiese treffen Kunsthandwerk, Kulinarik, Cocktails, Flohmarkt und Livemusik auf entspanntes Inselgefühl.

Frühlingserwachen in Dithmarschen

Am 28. und 29. März findet in Friedrichskoog der traditionelle Ostermarkt statt. Liebevoll gestaltete Dekorationen und kleine Geschenkideen machen das Stöbern zu einem persönlichen Erlebnis. Die besondere Atmosphäre entsteht durch die Begegnung mit den Ausstellenden – es darf geklönt und hinter die Kulissen des Kunsthandwerks geluschert werden. Ein Ausflug lässt sich prima mit einem Spaziergang am neu gestalteten Trischendiek Strand verbinden. Am 12. April verwandelt sich die Innenstadt von Heide beim verkaufsoffenen Sonntag in eine bunte Welt. Zahlreiche Kunsthandwerker und Blumenstände, lokale Gastronomie und Anbieter regionaler Produkte laden beim Heider Frühlings- & Blumenmarkt zum Bummeln und Entdecken ein. Angeboten werden u.a. Blumen, Stauden und Dekoration – ideal für alle, die frühlingsfrische Inspiration für Garten, Balkon oder Wohnung suchen. Weitere Märkte in Dithmarschen: Burg – „Burg Kreativ“ am 7. und 8. März. Marne – Frühlingszauber am 22. März. Büsumer Deichhausen – Kunst & Handwerk im Strandhaus am 21. und 22. März. Wesselburen – Frühlingsmärkte am 19. März (Kohlosseum) sowie 28. und 29. März (Hedwig). Meldorf – Blumenfrühling am 29. März und Flohmarkt am 1. Mai.

Klanxbüll: Ostermarkt auf dem Charlottenhof

Am 29. März lädt der Charlottenhof in Klanxbüll zum traditionellen Ostermarkt ein. Zahlreiche Ausstellende präsentieren handgefertigte Produkte wie florale Arrangements, Textil- und Holzkunst, Papierarbeiten, Schmuck, Dekorationen sowie Seifen und Badesalze. Für Kinder gibt es Bastelangebote und bei gutem Wetter eine Ostereiersuche. Der Eintritt ist frei.

Ostermarkt im 185 Jahre alten Haubarg

Auf dem Ostermarkt vom Landladen Kühl in Kirchspiel Garding erwartet Besucherinnen und Besucher am 29. März ein vielfältiges Angebot an frühlingshaften Dekorationen, handgefertigten Produkten sowie kulinarischen Spezialitäten regionaler Hersteller. Ein besonderer Gaumenschmaus im 1841 erbauten Haubarg sind frische belgische Waffeln. Kinder können ihre Kreativität beim Ostereier bemalen ausleben.

St. Peter-Ording: Frühlingszauber und Ostermarkt

Vom 2. bis 7. April verwandelt sich die Erlebnis-Wiese auf der Promenade in St. Peter-Ording beim Frühlingszauber in eine bunte Fantasiewelt für die ganze Familie. Aufblasbare Tierfiguren, maritime Dekorationen, Mitmachaktionen und Leckereien sorgen für fröhliche Frühlingsstimmung. Ein Highlight ist die beliebte Osterrallye, bei der kleine und große Entdecker ihr Können zeigen können. Vom 4. bis 6. April lockt der traditionelle Ostermarkt im Ortsteil Dorf zum Bummeln und Entdecken ein. Kunsthandwerk wie handgefärbte Wolle, Glaskunst, Holzarbeiten, Silberschmuck und Gartenskulpturen treffen hier auf regionale Spezialitäten – ein Erlebnis für Augen und Gaumen gleichermaßen.

Marktsaison auf Föhr startet

Mit dem Osterfest beginnt auf der Insel Föhr traditionell auch die Marktsaison. Den Anfang macht am 4. April der Oevenumer Ostermarkt am historischen Dorfkern. Die bunte Mischung aus Handgemachtem, Trödel und regionalen Köstlichkeiten schafft ein besonderes Markt-Erlebnis für alle. Mode lokaler Designer sowie Fotokunst und hochwertige Lammprodukte ergänzen das Angebot. Der erste Fischmarkt der Saison öffnet am Ostersonntag, 5. April, in Wyk. Auch der Utersumer Montagsmarkt im Taarepshüs kehrt ab Ostermontag, 6. April, wieder zurück.

Pressemitteilung Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH

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