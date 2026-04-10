Südlich von München liegt das bayerische Voralpenland. Es handelt sich um eine besonders malerische Region, die von sanften Hügeln, smaragdgrünen Seen und dem imposanten Alpenpanorama geprägt ist, das sich am Horizont auftut. Die Region erstreckt sich von der Loisach bis zum Inn und ist perfekt zum Baden, Windsurfen, Tauchen und natürlich zum Wandern.

Zu den sehenswerten Orten gehören beispielsweise der Kochelsee und Schlehdorf mit dem Franz Marc Museum in Kochel oder dem Klostergut Schlehdorf, wo man unter anderem Alpaka-Wanderungen unternehmen kann. Der Tegernsee und der Schliersee sind klassische Ausflugsziele für Wanderungen, Bootstouren und die beliebte bayerische Wirtshauskultur. Radtouren kann man derweil ideal entlang der Isar unternehmen, während Brauneck ein tolles Wandergebiet hat.

Der Walchensee – die bayerische Karibik

Eines der Highlights der Region ist der Walchensee, der auch gern als die „Bayerische Karibik“ bezeichnet wird. Sein berühmtes Aushängeschild ist das türkisgrüne, klare Wasser, das ihm seinen Spitznamen gegeben hat. Aufgrund der stabilen Thermik ist der Walchensee vor allem ein Hotspot zum Segeln und zum Windsurfen. Aber auch normale Badegäste sind willkommen, denn die Ufer sind fast überall frei zugänglich.

Die Gegend ist perfekt für einen Sommerurlaub oder auch einfach eine kurze Auszeit, darum sollte man sich am besten rechtzeitig um eine Unterkunft kümmern. Die Auswahl an Walchensee Hotels ist groß, und es gibt neben gehobenen Hotels mit umfangreichen Wellness- und ansprechenden Restaurantangeboten auch preiswerte, einfache Unterkünfte für ein kleineres Budget.

Neben dem See an sich gibt es hier weitere Attraktionen wie das Walchenseekraftwerk mit seinem Besucherzentrum, das wunderschöne Schloss Linderhof von König Ludwig II. oder das Wandergebiet Benediktenwand. Am Herzogstand führt eine Seilbahn auf 1.600 Meter Höhe, wo man einen atemberaubenden Blick auf den Walchensee und den Kochelsee hat.

Wandern, Radeln und die lokale Küche

Wer gerne zu Fuß unterwegs ist, muss nicht unbedingt steile Hänge erklimmen, sondern kann auch ganz entspannt einen Rundweg um einen See herumlaufen. Wenn man beim Wandern weiter oben eine Verschnaufpause einlegen möchte, sucht man am besten eine Almwirtschaft. Die meisten werden bis heute traditionell bewirtschaftet und bieten Produkte aus eigener Herstellung an, beispielsweise Käse, Wurst oder einfache Hausmannskost.

Radfahrer finden Abwechslung entweder mit dem Rennrad entlang der Mautstraßen oder als Mountainbiker auf den unzähligen Forstwegen. Sie werden immer wieder aufs Neue mit wunderbaren Ausblicken auf die Gipfel und das Wasser belohnt.

Familienfreundliches Voralpenland

Viele Erlebnisse in der Region sind ideal für Familien, beispielsweise am Kochelsee und Walchensee:

Freilichtmuseum Glentleiten: Eines der größten Freilichtmuseen in Südbayern liegt südlich von Murnau. Hier kann man mit seinen Kindern historische Bauernhöfe erkunden und alte Handwerkstechniken live erleben.

Wikingerdorf „Flake“: Die Originalhütten aus dem „Wickie“-Film von Michael „Bully“ Herbig befinden sich in Walchensee und sind für jeden Film- und „Bully“-Fan ein Muss.

Kristall Therme Trimini: Am Kochelsee befindet sich ein spannendes Bad mit Innen- und Außenbecken sowie aufregenden Rutschen, das vor allem bei schlechtem Wetter eine tolle Alternative ist, um mit den Kindern Spaß zu haben.

Tipp: Nicht nur als Familienurlaub mit Kindern, auch mit Hunden kann man in der Region eine prima Auszeit erleben und die vierbeinigen Familienmitglieder auf Wanderungen und Touren rund um die Seen mitnehmen.

Die Region im Laufe der Jahreszeiten

Im Sommer ist die Region ein perfektes Urlaubs- oder Ausflugsziel. Aber sobald sich die Laubbäume im Herbst verfärben, kann man hier nach wie vor wunderbare Wanderungen unternehmen. Im Winter zeigen sich die Seen dagegen von einer anderen, fast schon mystischen Seite. Der Frühling ist wiederum ideal für entspannte Spaziergänge und Radtouren.

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