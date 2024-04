Weil jeder Moment „Leben” ist! Die Insanto Seniorenresidenz Flensburg

Oft bin ich bereits daran vorbeigefahren und habe einen Blick riskiert, nun besuchte ich vor Wochenfrist erstmals die Insanto Seniorenresidenz in der oberen Osterallee im Flensburger Stadtteil Mürwik. Am Rande eines neuen und gepflegten Wohngebiets gelegen, prägt der imposante Neubau das Bild des Quartiers, das unmittelbar ans Naturschutzgebiet Twedter Feld grenzt. Der Empfangsbereich des Hauses mit Tresen, Foyer und Kaminbereich sowie Bibliothek erinnert an ein Hotel der gehobenen Klasse, ist hell, freundlich, gepflegt und gemütlich eingerichtet. Ebenso freundlich empfangen mich die Damen der Einrichtungsleitung sowie der Geschäftsführer der Insanto Seniorenresidenzen GmbH, der gerade im Hause weilt.

Ein imposanter Neubau

Es fällt sofort ins Auge: Hier ist alles neu, ansprechend freundlich und entspannt, ein herzliches Miteinander herrscht zwischen Bewohnern und Beschäftigten. Auch mir schallt ein freundliches „Moin“ entgegen. „Ja – hier ist wirklich alles neu“, bestätigt mir Herr Kaiser, der Geschäftsführer. „Das Gebäude, die Beschäftigten, die Bewohner! Seit der Hauseröffnung Ende Januar 2023 lernen wir alle hier uns von Tag zu Tag besser kennen, optimieren das bereits Vorhandene und wachsen wie geplant Zug um Zug immer mehr zusammen“, weiß Frau Stickel, die zur Zeit als Einrichtungsleitung fungiert. Der u-förmig angelegte Gebäudekomplex auf dem 5.000 qm großen Areal entstand in drei- bis sechsgeschossiger Bauweise, ist teilunterkellert mit eigener Tiefgarage und hauseigener Wäscherei.

Die Aufteilung innerhalb der Residenz

Die Residenz wurde in verschiedene Wohngruppen gegliedert, die ein häusliches und familiäres Lebensgefühl sicherstellen. Im Erdgeschoss befinden sich neben den schon erwähnten Räumlichkeiten im Eingangsbereich der Verwaltungstrakt sowie das hauseigene Restaurant, in dem alle mobilen Bewohner täglich ihre Mahlzeiten zu sich nehmen. Jede Wohngruppe verfügt zudem über einen Gemeinschaftsraum mit Küchen- und Essbereich. Wer es möchte oder nicht mehr mobil ist, nimmt die Mahlzeiten in seiner Wohngruppe zu sich.

Die Hausphilosophie

„Wir haben ein eigenes Verständnis von Zusammengehörigkeitsgefühl. Bei uns geben die Bewohner „den Takt an“, wenn man so will“, beschreibt Herr Kaiser das Zusammenleben. „Die Rahmenbedingungen sind im Hause vergleichbar mit ähnlichen Einrichtungen, doch bei uns heißt es: Alles kann, nichts muss!“

Die drei Säulen der Insanto Seniorenresidenz

Neben der vollstationären Pflegeeinrichtung mit insgesamt 144 Plätzen im Westflügel der Residenz bietet das Haus im östlichen Flügel eine Tagespflege mit 25 Plätzen an. Die Pflege und Betreuung in der Tagespflege kann jeweils nach individuellem Bedarf an einem oder auch an mehreren Tagen pro Woche genutzt werden. Die dritte Säule ist das Barrierefreie Wohnen: Insgesamt 21 barrierefreie Service-Wohnungen sind in die Residenz integriert.

Von der Hauseröffnung zur endgültigen Vollbelegung

Vor einem guten Jahr zogen die ersten Bewohner in die Residenz ein, die von Beginn an vom dafür nötigen und vorgehaltenen Fachpersonal betreut und gepflegt wurden. „Zur Zeit sind wir zu etwa einem Drittel belegt, kontinuierlich steigern wir die Zahl der hier lebenden Menschen“, berichtet Frau Stickel. „Wir halten aktuell insgesamt 65 Arbeits- und Fachkräfte vor, sind somit vom Personalansatz sehr gut aufgestellt. Wir bevorzugen eher eine Überpersonalisierung, wie sie aktuell gegeben ist. Bei einer späteren Vollauslastung der Residenz werden dann ungefähr 120 Arbeitsplätze im Hause zu besetzen sein.“

„Wir sind personell sehr gut aufgestellt“, bestätigen auch die beiden Pflegedienstleitungen. Frau Detterbeck ist die Leiterin der Tagespflege, Frau Schmidt ist verantwortlich für den stationären Pflegebereich. Herr Kaiser ergänzt zu dem Punkt mit berechtigtem Stolz: „Wir haben ein Konzept entwickelt, das die Gewinnung und den anschließenden Einsatz in unseren Häusern von Pflegekräften aus dem Ausland betrifft. Wir haben damit bisher gute Erfolge erzielt, sind für das gelungene Konzept auch schon ausgezeichnet worden.“

Besonderheiten der Insanto Seniorenresidenz

Als besonderes „Highlight“ darf durchaus die im Hause befindliche Arztpraxis gesehen werden. „Frau Dr. med. Hesse und ihr Team sind im 5. Stock des Hauses zu finden. Die Kombination der dort angebotenen Leistungen ist etwas ganz Besonderes für unser Haus!

Wobei auch hier unser Grundsatz gilt: alles kann nichts muss“, so die Einrichtungsleitung Frau Stickel. Die Flensburger Insanto Seniorenresidenz hält neben den schon erwähnten Angeboten zudem ein umfangreiches Freizeitangebot vor, bietet diverse altersgerechte Therapien an, eine umfangreiche und abwechslungsreiche Speisekarte ist selbstverständlich, es gibt einen eigenen Friseur im Haus, sowie viele weitere Hilfen auf Anfrage (z. B. bei Korrespondenz mit Ämtern, Behörden etc.).

Das Wohnen im Hause

Die behaglichen und komfortablen Zimmer sind hell und freundlich eingerichtet, alle verfügen über ein eigenes und seniorengerechtes Bad. Natürlich dürfen eigene Möbel und persönliche Erinnerungsstücke und Bilder mitgebracht werden. Die Mahlzeiten können wahlweise im Wohnbereich oder im Restaurant eingenommen werden, der eigene Wohnraum wird regelmäßig gereinigt und gepflegt, die persönliche Kleidung gewaschen, gebügelt und anschließend eingeräumt. Verwandte und Gäste sind herzlich eingeladen, man kann sich auch gern im Restaurant oder Kaminbereich treffen und dort verweilen.

Tagespflege in Flensburg

Tagsüber sicher und professionell betreut – abends wieder zu Hause. Die Tagesgäste verbringen gemeinsam eine abwechslungsreiche Zeit in einer Umgebung, die an die Bedürfnisse und Anforderungen von pflegebedürftigen Menschen bestens angepasst ist. Auch für Menschen mit einer Demenz ist die Tagespflege ein geeignetes Angebot.

Für Angehörige bedeutet die Tagespflege eine zeitliche Entlastung und die Gewissheit, ihren pflegebedürftigen Angehörigen mit einem vielseitigeren Alltag eine Steigerung der Lebensqualität bieten zu können. Die Pflege und Betreuung in der Tages­pflege kann nach individuellem Bedarf sowohl an einem Tag oder an mehreren Tagen pro Woche genutzt werden.

Wie so ein Tag in der Tagespflege abläuft? Nach einem abwechslungsreichen und vollwertigen Frühstück sowie einem Blick in die Tageszeitung wird ein umfangreiches Programm angeboten von Spielen, Basteln über Singen und Spazierengehen bis hin zum Backen oder Kochen – je nach Wunsch und Interesse. Nach dem Mittagessen besteht die Möglichkeit, sich in den gemütlichen Ruheräumen auszuruhen. Nach einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen geht es dann anschließend wieder nach Hause, den Transfer – wie auch das Abholen – übernimmt der hauseigene Hol- und Bringservice.

Barrierefreies Wohnen in der Residenz

Sie möchten sich im Alter gern raummäßig verkleinern und suchen für den Wechsel in ein passendes und ansprechendes neues Zuhause, das zudem barrierefreie Freiheit und Sicherheit in einer Gemeinschaft von Mietern bietet mit Mitmenschen, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind? Dann sind Sie in einer der insgesamt 21 ins Haus integrierten Service-Wohnungen bestens aufgehoben. Zudem gibt es die Möglichkeit, einen Stellplatz für den privaten PKW in der hauseigenen Tiefgarage anzumieten.

Weitere interessante Informationen speziell zu diesem Thema erhalten Sie gern unter der Rufnummer 0461-80718-0.

Ins Quartier integriert

Die Insanto Seniorenresidenz möchte am Leben im Viertel teilhaben. Regelmäßig kommen Gruppen aus Kitas ins Haus, wer mag, darf auf Anfrage persönliche Feiern und Feste im Hause in den Gemeinschaftsräumlichkeiten veranstalten. Regelmäßig finden Spiel- und Singabende statt – es wird für jeden etwas geboten … wenn er oder sie es denn mag!

Fazit

Zum Abschluss meines Besuchs im Hause führt Frau Stickel mich durch die Räumlichkeiten der Tagespflege. Sichtlich beeindruckt verabschiede ich mich, habe heute dazugelernt: In der hiesigen Insanto Seniorenresidenz lässt sich mit Sicherheit sehr gut leben, weil: Jeder Moment ist „Leben“!

Mit den Verantwortlichen sprach Peter Feuerschütz

Fotos: Benjamin Nolte

Für alle Interessierten:

Am Sonnabend, den 04.05.2024 lädt die Insanto Seniorenresidenz zu einem Tag der Offenen Tür in das Haus Osterallee 193 ein!

Insanto Seniorenresidenz Flensburg GmbH

Osterallee 193

24944 Flensburg

Tel.: 0461-807184402

Tel. Einrichtungsleitung: 0461-80 718 44 02

Tel. Pflegedienstleitung: 0461-80 718 44 03

www.insanto.de