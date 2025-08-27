Gehörlose Impressionen von Markus Blazaizak

Die CarpArten Galerie lädt herzlich zur neuen Ausstellung „Durch die Augen der Stille“ des renommierten gehörlosen Künstlers Markus Blazaizak ein. Er präsentiert eindrucksvolle Werke, die die Welt der Stille in berührender Bildsprache erfahrbar machen.

Markus Blazaizak, dessen Werke bereits in überregionalen Ausstellungen wie „Mainhatten meets Schleswig“ und „Kunst auf Rädern“ zu sehen waren, gilt als eine der spannendsten Stimmen der inklusiven Kunstszene. Seine Bilder erzählen von Wahrnehmung jenseits des Hörbaren – kraftvoll, still und zutiefst menschlich. Diese Ausstellung richtet sich an Kunstliebhaber, Kulturinteressierte und alle, die sich für inklusive Perspektiven begeistern.

aktuell laufend bis 12.10.2025

CarpArten Galerie, Ferdinand-Porsche-Ring 21, Tarp

Öffnungszeiten der Galerie: Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 11:00 bis 15:00 Uhr