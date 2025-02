Zwei Abenteuer für einen guten Zweck plant das Unternehmen SGB-IT im Jahr 2025:

Frank Behrens und Malte Wellmann von der SGB-IT sammeln bei aufregenden Charity-Rallyes Spenden für Kinder in Not. Bei der in Kürze startenden „Baltic Sea Circle – Winter“ sollen 5.000 Euro für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Flensburg zusammenkommen. Die zweite Spendenetappe findet im Rahmen der „Viking Sun Tour“ im Mai statt. Das dabei gesammelte Geld kommt Kindern zugute, die an Epilepsie erkrankt sind. Wenn Frank Behrens am 22. Februar 2025 im Hamburg den Motor startet, hofft er auf zwei Dinge: Dass der 18 Jahre alte Geländewagen die 7.500 Kilometer der Baltic Sea Circle Winterrallye ohne Reparaturen übersteht. Und dass möglichst viele Menschen seinem Spendenaufruf gefolgt sind, bevor er am 9. März wieder in Hamburg einrollt.

Als Copilotin hat er seine Ehefrau Winnie an Bord. Dass man unterwegs nicht nur mit Kälte und Eis, sondern auch ohne GPS zurechtkommen muss, reizt das deutsch-dänische Team ganz besonders an diesem Trip – schließlich kommt man so am leichtesten mit den Einheimischen in Kontakt.

16 Tage durch Nordeuropa

Laut Veranstalter Superlative Adventure Club ist die Baltic Sea Circle die nördlichste Rallye des Erdballs. Sie dauert 16 Tage, führt einmal weiträumig um die Ostsee, auf der Westseite hinauf zu den Lofoten und zum Nordkap und östlich durch Lappland und das Baltikum zurück. Neun Länder werden durchfahren, auf abseitigen Routen, die sich jedes Team selbst sucht. In ihren sozialen Netzwerken und ihrem Blog insanire.de berichten Frank und Winnie Behrens über ihre Erlebnisse. Doch es geht ihnen um mehr als das Abenteuer: „Wir möchten die Charity-Rallye nutzen, um auf die Arbeit des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes in Flensburg aufmerksam zu machen“, sagt Winnie Behrens. „Das ist ein Herzensprojekt von uns.“ Der am Katharinen Hospiz am Park angesiedelte Dienst unterstützt mit seinen Mitarbeitenden Kinder, Jugendliche und Eltern, deren Alltag durch lebensbedrohliche Erkrankungen, Tod und Trauer aus den Fugen gerät. Zudem berät er Kindertagesstätten und Schulen.

Bis zum 9. März will Behrens 5.000 Euro zusammenbekommen. Damit dies einfach und sicher möglich ist, hat er eine Seite auf der Online-Spendenplattform betterplace.org eingerichtet. „Jede kleine Spende hilft“, betont er. Behrens freut sich, dass Haufe-Lexware und die Wortmann AG die Charity-Aktion als Sponsoren unterstützen.

Weitere Infos können hier erfragt werden:

Frank Behrens, SGB IT OHG

Kätnerland 2

24983 Handewitt

Tel. 0461-310930

E-Mail: behrens@sgb-it.de

https://sgb-it.de