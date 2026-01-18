Musikshow auf Eis

Mit frischem Glanz und einem Erlebnis, das Menschen jeden Alters verbindet, begeistert die Eiskönigin das Publikum. Es erwarten Sie großartige Pop-Songs, ein großartiges Ensemble aus Musical-Solisten, Eistänzern und Akrobaten sowie ein eindrucksvolles LED-Bühnenbild! Noch umfangreicherer und dynamischerer schafft die Musik-Show eine Welt voller Wunder der Extraklasse. Begeben Sie sich mit den Schwestern Elsa und Anna sowie ihren Gefährten auf eine abenteuerliche Musik-Reise. Mit dabei sind Stars der deutschsprachigen Musicalszene, das große Schlittschuh-Ensemble und internationale Künstler, die aus den verschiedensten Teilen der Welt zusammenkommen.

Besonderer Wert wird bei der Eis Show auf Nachhaltigkeit gelegt. Das Ensemble läuft auf extra angefertigten Kunststoff-Eis.

So gipfelt die „Eiskönigin 1&2 auf Eis“ in einem Ereignis von spektakulärem Ausmaß, das die Besucher mit einer beispiellosen Präsentation aus Licht, Klang und Bewegung in Staunen versetzt.

Samstag, 07.02.2026, 19.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg