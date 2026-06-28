Der Westküstenpark & Robbarium in St. Peter-Ording ist ein ideales Ziel für einen lehrreichen und unterhaltsamen Familienausflug. Hier verbinden sich Naturerlebnis, Tierbeobachtungen und Bildungs­angebote zu einem unvergesslichen Erlebnis an der Nordsee. Entdeckt die große und schützenswerte Vielfalt der Erde hier hautnah.

Im Juli stehen gleich 3 Aktionstage auf dem Programm: Am 5. Juli findet der Robbentag statt. Schaut den Seehunden während der Fütterung zu und lernt ihre Lebensweise kennen! Außerdem erwartet euch eine spannende Seehund-Rallye, Seehund-Basteln und Mitmachaktionen rund um das Thema Robben. Am 19. Juli ist der Entdeckertag geplant. Hier dürft ihr an verschiedenen Stationen selbst ausprobieren, wie in der Tierpflege gearbeitet wird – löchert das Tierpflegeteam mit Fragen, lernt die Tiere näher kennen und macht bei verschiedenen Aktionen rund um Füttern und Pflege selbst mit.

Am 26. Juli stehen die Ponys im Mittelpunkt. Ein erlebnisreicher Tag rund um Haustiere wie Ponys, Meerschweinchen, Esel, Ziegen und Co. erwartet euch: Ihr könnt beim Streicheln, Striegeln und Füttern der Ponys und Esel viel über die Pflege von Haustieren lernen und sogar einen Ponyführerschein machen oder den Trendsport Hobby-Horsing ausprobieren. Außerdem macht Krefts Puppenbühne – wie an den anderen Aktionstagen auch – Theater für Kinder!

Ob an einem der Aktionstage, am Wochenende oder in der Woche: Der Westküstenpark ist zu jeder Zeit einen Besuch wert.

Westküstenpark & Robbarium

Wohldweg 6

25826 St. Peter-Ording

Tel: 048 63 – 3044

info@westkuestenpark.de

www.tierpark-westkuestenpark.de