Klassik-Liebhaber kommen Ende des Monats auf Gut Oestergaard voll auf ihre Kosten, wenn die international renommierte Kammerphilharmonie Köln zu Gast ist und Werke bedeutender Meister präsentiert.

Die vielfältige Besetzung der Kammerphilharmonie Köln eröffnet jedem Ensemblemitglied die Möglichkeit, sein Können auch solistisch unter Beweis zu stellen. Das kontinuierlich wachsende Repertoire beinhaltet ausgewählte, ausdrucksstarke Werke. Den besonderen Charakter der Konzertprogramme prägt die spannende Verbindung bekannter Meisterwerke mit selten aufgeführten Kompositionen aus unterschiedlichen Epochen der Musikgeschichte. So begegnen Komponisten wie Wolfgang Amadeus Mozart und Antonio Vivaldi den Werken von Johann Sebastian Bach und Gioachino Rossini. Diese abwechslungsreiche Programmauswahl verbindet musikalische Vielfalt mit höchstem künstlerischen Anspruch und lädt das Publikum zu einem ebenso anspruchsvollen wie unterhaltsamen Konzerterlebnis ein.

Donnerstag, 30.07.2026, 20.00 Uhr

Kulturscheune, Gut Oestergaard, Steinberg

Foto: Envato.com