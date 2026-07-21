Von tanzenden Rhythmen bis zu melancholischen Klängen – Nordic Folk auf höchstem Niveau

Die dänische Band Basco zählt seit über einem Jahrzehnt zu den aufregendsten Gruppen der nordischen Folk-Szene. Mit ihrem neuen Album „Three Times Something Wild“ kommen sie nun nach Flensburg – ein Werk, das eindrucksvoll zeigt, wie facettenreich moderner Nordic Folk klingen kann. Ihre Musik ist kraftvoll und feinfühlig zugleich: mal wild und tanzbar, mal melancholisch und zart.

Neben virtuosen Instrumentalstücken überrascht Basco immer wieder mit warmem, ausdrucksstarkem Gesang, der den Geschichten zusätzliche Tiefe verleiht. Mit Geige, Mandoline, Zither, Akkordeon und Posaune erschaffen die vier Musiker farbenreiche Klangwelten. Eine Band, die sich ständig neu erfindet – und live besonders mitreißt.

Donnerstag, 30. Juli | 20:30 Uhr

Hof Reimann

Ticket: 25 € | 12 € (ermäßigt)

Foto: © Julie Montauk