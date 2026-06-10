Talent kommt vom Hamburger SV II

Der SC Weiche Flensburg 08 hat den nächsten Neuzugang perfekt gemacht. Ab der neuen Saison 2026/27 wird Benjamin Lamce das Trikot des nördlichsten deutschen Regionalligisten tragen. Der 20-Jährige kommt vom Liga-Rivalen Hamburger SV II und bringt die Erfahrung aus 24 Regionalliga-Spielen mit. Nach Ilir Serifi (VfR Neumünster), dem Duo Brandolf Duah und Nick Selutin vom ETSV Hamburg sowie Bjarne Schneider (TSB Flensburg U 19) ist er der fünfte externe Neuzugang beim SC Weiche in diesem Sommer.

Dominic Hartmann, Sportlicher Leiter beim Viertligisten, freut sich: „Benjamin hat über Jahre beim HSV eine erstklassige Ausbildung genossen. Er ist ein sehr ballsicherer Spieler, der mit seiner Kreativität immer wieder Lösungen auf dem Platz findet und dabei konstant seine Leistung abruft.“ Unser Ex-Kapitän ergänzt: „Trotz seines jungen Alters verfügt er bereits über eine hohe Spielintelligenz und eine professionelle Einstellung. Wir freuen uns sehr, dass er sich für unseren Weg entschieden hat, und sind überzeugt, dass er unsere Mannschaft sportlich wie menschlich bereichern wird.“ Ganz ähnlich äußert sich auch Tim Wulff, der sich ebenso freut, dass der Wechsel geklappt hat. Unser Cheftrainer: „Benjamin Lamce ist ein sehr gut ausgebildeter Spieler mit sehr gutem Passspiel. Wir hatten ihn schon länger auf unserem Radar. Daher freuen wir uns, dass er sich für uns entschieden hat. Sein Spiel ist wenig fehlerbehaftet. Deshalb kann er auch mal Ruhe ins Spiel bringen, wenn es hektisch wird.“

Der SC Weiche Flensburg 08 hat den nächsten Neuzugang perfekt gemacht. Ab der neuen Saison 2026/27 wird Benjamin Lamce das Trikot des nördlichsten deutschen Regionalligisten tragen. Der 20-Jährige kommt vom Liga-Rivalen Hamburger SV II und bringt die Erfahrung aus 24 Regionalliga-Spielen mit. Nach Ilir Serifi (VfR Neumünster), dem Duo Brandolf Duah und Nick Selutin vom ETSV Hamburg sowie Bjarne Schneider (TSB Flensburg U 19) ist er der fünfte externe Neuzugang beim SC Weiche in diesem Sommer. Dominic Hartmann, Sportlicher Leiter beim Viertligisten, freut sich: „Benjamin hat über Jahre beim HSV eine erstklassige Ausbildung genossen. Er ist ein sehr ballsicherer Spieler, der mit seiner Kreativität immer wieder Lösungen auf dem Platz findet und dabei konstant seine Leistung abruft.“ Unser Ex-Kapitän ergänzt: „Trotz seines jungen Alters verfügt er bereits über eine hohe Spielintelligenz und eine professionelle Einstellung. Wir freuen uns sehr, dass er sich für unseren Weg entschieden hat, und sind überzeugt, dass er unsere Mannschaft sportlich wie menschlich bereichern wird.“ Ganz ähnlich äußert sich auch Tim Wulff, der sich ebenso freut, dass der Wechsel geklappt hat. Unser Cheftrainer: „Benjamin Lamce ist ein sehr gut ausgebildeter Spieler mit sehr gutem Passspiel. Wir hatten ihn schon länger auf unserem Radar. Daher freuen wir uns, dass er sich für uns entschieden hat. Sein Spiel ist wenig fehlerbehaftet. Deshalb kann er auch mal Ruhe ins Spiel bringen, wenn es hektisch wird.“

Der am 3. November 2005 geborene Benjamin William Lamce debütierte am 22. September 2024 beim 5:0-Sieg des HSV II gegen den VfB Oldenburg in der Regionalliga. Bei der 2:3-Niederlage der jungen Rothosen im Manfred-Werner-Stadion am 5. September 2025 wurde er kurz vor Schluss eingewechselt, sodass er die Atmosphäre in Flensburg bereits kennt. Beim HSV II wurde er auf vielen Positionen eingesetzt, ob als Innen- oder Außenverteidiger oder auch davor im Mittelfeld. „Eigentlich habe ich – gefühlt – mit Ausnahme des Torwarts überall schon gespielt“, sagt er, um zu ergänzen: „Aber ich sehe mich klar als Sechser oder Achter, jedenfalls im Zentrum.“

Der Mittelfeldakteur mit deutschen und albanischen Wurzeln ging die ersten Schritte auf dem Fußballplatz als Knirps im Verein seines Vaters VfR Neumünster. Nach einem Abstecher ausgerechnet zum Lokalrivalen PSV Neumünster wurde er zunächst bei Holstein Kiel (2016-2018) und danach in der Akademie des Hamburger SV weiterausgebildet. Für den Club mit der Raute bestritt er über 40 Spiele in der Bund in der A-Juniorenbundesliga, ehe er vor zwei Jahren den Sprung in die U 21 des Hamburger SV schaffte. Beim Trainingsspiel zwischen dem HSV-Nachwuchs und Weiche am 2. April dieses Jahres (3:2) stand er 90 Minuten lang unter direkter Beobachtung der Flensburger Trainer. Der Vater von Benjamin Lamce, Ervin Lamce, ist älteren Fußballfans in Schleswig-Holstein als langjähriger Spieler und Trainer des VfR Neumünster (1998-2013) bekannt. Er arbeitet seit langem im Scouting-Bereich des Hamburger SV.

Der SC Weiche Flensburg 08 freut sich sehr, dass Benjamin Lamce seine sportliche Laufbahn bei uns fortsetzen und hier die nächsten Schritte seiner Entwicklung gehen möchte. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute, vor allem sportliche Erfolge und Verletzungsfreiheit.

Pressemitteilung SC Weiche Flensburg 08 Liga GmbH & Co. KG

Foto: SC Weiche Flensburg 08