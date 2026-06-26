Liebe Leserin, lieber Leser,

die erste Hälfte des aktuellen Jahres 2026 haben wir jetzt bereits absolviert. Vor rund einer Woche hat nun auch kalendarisch der Sommer begonnen – leider konnte der Sommer in der ersten Junihälfte noch nicht das halten was wir uns von ihm versprochen haben: Es war durchgängig zu kühl, und überhaupt war das Wetter ziemlich durchwachsen. Nun, wir wollen darüber nicht jammern, sondern wir werden uns umso mehr über jeden schönen Sommertag in Flensburg freuen, mit dem Wissen der Einheimischen, wie schnell wir wieder unser wechselhaftes Wetter zurückbekommen könnten. Viele von Ihnen befinden sich jetzt schon im wohlverdienten Sommerurlaub, oder wenigstens in absehbarer Zeit – unsere Schulkinder starten ja bereits in wenigen Tagen am 4. Juli in ihre Sommerferien – erholen Sie sich allesamt gut in den sogenannten „schönsten Wochen des Jahres“!

Der Juni bot in und um Flensburg herum schon viele attraktive Veranstaltungen, und im bevorstehenden Juli wird in der Hinsicht auf uns auch wieder Einiges zukommen: Neben dem Dampf Rundum am zweiten Juli-Wochenende – dem unbestrittenen Highlight auf und neben unserer Förde – kommt auch Kulturelles in diesem Sommermonat Juli nicht zu kurz: so erleben wir die Flensburger Hofkultur, die erneut Kulturelles und Künstler aus aller Welt in den Norden Deutschlands bringen wird. Die einzelnen Termine entnehmen Sie bitte wie üblich unserem Veranstaltungskalender. Einen – speziellen – Flensburger Sommer werden wir garantiert erleben: Den gleichnamigen „Flensburger Sommer“, der mit zahlreichen und abwechslungsreichen Veranstaltungen „frischen Wind in die Stadt“ bringen wird – so heißt es zumindest in den Vorankündigungen.

In dieser Ausgabe blicken wir auf den gefeierten Abschied des SG-Kapitäns Johannes Golla zurück, wir präsentieren einen in Flensburg besonders in der dänischen Minderheit aktiven Kopf, in „Straßen und Stadtteile“ stellen wir einen sehr umtriebigen Einheimischen vor, der sich zu einem „großen Ehrenamtler“ entwickelt hat, und in der Rubrik „Mittendrin“ haben wir für Sie mehrere lesenswerte Artikel aufbereitet…

Der große (Ball-)Sport macht noch Urlaub und befindet sich in der frühen Phase der Vorbereitung auf das neue Spieljahr. Insofern ruht im Juli vorerst der Ball zumindest hierzulande. Aus der Ferne und per TV verfolgen wir die Fußball-WM in Nordamerika, unsere Mannschaft ist ja durchaus erfolgreich in das Turnier gestartet und hat sich bereits für die nächste Runde qualifiziert. Daneben werden – auch im TV – die beiden Juli-Sportklassiker zu sehen sein: Die alljährliche „Tour de France“, die am 4. Juli in Barcelona beginnt, sowie das Tennisturnier in Wimbledon, das uns in den ersten drei Juli-Wochen begleiten wird.

Das Flensburg Journal wünscht Ihnen einen Sommer 2026, der seinen Namen auch tatsächlich verdient, genießen Sie die Urlaubszeit, bleiben Sie gesund und fröhlich!

Ihr Team vom Flensburg Journal!

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