Indie Pop – groovig und tanzbar mit feinen Zwischentönen

CATT zählt zu den wichtigsten Stimmen ihrer Generation. Die Multiinstrumentalistin und Songwriterin erschafft mit ihrer Band Konzerte voller Spielfreude und musikalischer Kraft. Bereits einmal war sie bei uns zu Gast – unter besonderen Bedingungen und mit viel Abstand. Umso schöner ist es, sie nun einige Jahre später und mit mittlerweile vier Alben wieder bei uns zu begrüßen.

Diesmal können wir ihre Leichtigkeit unbeschwert erleben und mittanzen. Vier enge Freund*innen auf der Bühne und ein lebendiges musikalisches Miteinander machen jedes CATT-Konzert zu einer neuen Geschichte – klanglich verwurzelt in einer zeitlosen Wärme der 60er- und 70er mit einem modernen Indie-Sound. Freut euch auf fesselnde Energie und feine Zwischentöne, die noch lange nachklingen werden!

Samstag, 25. Juli | 20:30 Uhr

Schifffahrtsmuseum

Ticket: 25 € | 12 € (ermäßigt)

Foto: Charlotte Krusche