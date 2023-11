Kiel. Biere, Brände, Liköre und Wein: Den Geschmack von Wind und Wasser und das

unvergleichliche Klima Schleswig-Holsteins haben die norddeutschen Brauereien,

Destillerien und Keltereien in ihren feinen Tropfen eingefangen. Ob regionales Getreide,

Obst, Marzipan oder altes Brot – bei den alkoholischen Spezialitäten aus dem echten

Norden kommen Liebhaber auf den Geschmack.

NORDSEE

Nordfriesland

In der Ebbüller Warftbier-Brauerei werden in einer kleinen Auflage verschiedene Biere

gebraut und von Hand in Flaschen abgefüllt, in denen das Bier mindestens zwei Monate

reift. Wechselnde Sude führen zu immer neuen Biervariationen. Auch Braukurse werden

angeboten. Husums Brauhaus ist die erste Gasthausbrauerei an der Westküste Schleswig-

Holsteins. Heute werden hier jährlich bis zu 16 Biersorten gebraut. Einzigartig und zudem

nachhaltig ist der Brot-Gin, der von der Bäckerei Balzer in Zusammenarbeit mit einer

Brennerei aus Heide in Dithmarschen aus übrig gebliebenem Brot hergestellt wird.

Büsum

Feine Tropfen finden sich in Büsum unter anderem im Teehaus Hansen: Neben fast 300

Teesorten wird hausgemachter Rum, der die fruchtige Exotik der Karibik, aber auch die raue

Nordsee widerspiegeln soll, verkauft. Im Restaurant Kolles Alter Muschelsaal wird aus

Strandwermut, der an der Küste wächst, ein salzig-süßer Schnaps mit braunem Zucker und

Kornbrand angesetzt.

Nordstrand

Ein märchenhafter Rosengarten mit über 100 Sorten Duftrosen wurde von Sven Jacobsen

auf 800 Quadratmeter am Nordstrander Deich angelegt. Bei Rosenfeines werden die zarten

Blumen von Hand zu Likören verarbeitet.

Föhr

Wer ein richtiges Friesenbier probieren möchte, ist beim Biar-Brauhüs in Borgsum auf der

Nordseeinsel Föhr gut aufgehoben. Angeboten werden drei in Handarbeit gebraute Biar-

Sorten sowie einige Saisonbiere. Neben Bier wird seit 2009 auch Wein auf Föhr angebaut.

Auf dem Weingut Waalem entstehen Weißwein, Sekt und Rosé sowie ein besonderer

Wermut, dem Strandflieder, Queller und Wildrose seinen einzigartigen Geschmack

verleihen. Als erste reine Farm-Distillery in Deutschland stellt Hinrichsen’s Farm seit einigen

Jahren rund 500 Meter hinter dem Deich den ersten Föhrer Whisky unter dem Namen

Hinrichsen‘s Whisky her. In bester salziger Nordseeluft erfolgen alle Produktionsschritte

direkt auf dem Hof.

Sylt

Bei der Wein-Erlebnistour auf Sylt erfahren Weingebegeisterte alles rund um Deutschlands

nördlichstes Weingut: Seit Weinanbau 2009 in Schleswig-Holstein begann, wachsen in

Keitum Trauben auf zwei Insel-Weinbergen.

Amrum

Oomram heißt „Amrum“ auf Friesisch: Der gleichnamige Gin enthält seinen einzigartigen

Geschmack durch Noten von Tonkabohne, Kardamom und Amrumer Rose. Die Blaue Maus

auf Amrum hat nicht nur einen Whisky-verliebten Chef, der über 400 Sorten Whisky bei sich

bunkert, sondern auch besondere Spirituosen wie Jan‘s Gin, Amrumer Rum und sehr

scharfen Strandhafer im Ausschank. Auf dem Bauernhof Martinen in Nebel gibt es im

Hofladen den selbstgemachten Eierlikör Hennen-Schnack zu kaufen

Dithmarsche

In der Dithmarscher Brauerei wird seit über 130 Jahren nach überliefertem Rezept

Bier gebraut. Die einzige Privatbrauerei an Schleswig-Holsteins Westküste kann in

Marne besichtigt werden. Wer nach stärkeren Tropfen sucht, wird in

Westerdeichstrich fündig: Dort reift der Dithmarscher Whisky heran, der seinen

einzigartigen Geschmack durch die besonderen klimatischen Bedingungen erhält.

Regelmäßig werden Whisky-Tastings sowie Whisky-Deichspaziergänge angeboten.

Auch das Familienunternehmen Meisner aus Heide stellt seit über hundert Jahren

hochwertige und mit Liebe zum Detail kreierte Spirituosen und Liköre her.

Besonders bekannt sind sie für ihren Kümmel und Gin. Der Charme der

Küstenregion lässt sich dank sauren Sanddorn- und fruchtig-süßen Holundernoten

auch bei Branntmeisters [DU:N]-Gin schmecken.

ZWISCHEN DEN KÜSTEN

Stormarn

Auf dem Weingut Schatoh Feldmark in Bargteheide werden alle Rebsorten biologisch

angebaut. Das pure nordische Weinerlebnis bietet eine Weinprobe in der Vinothek auf dem

Gut. Bier-Fans können bei Brauder – ebenfalls in Bargteheide – das in Handarbeit regional

hergestellte Bier probieren, welches mit Hopfen aus Deutschlands nördlichstem

Hopfengarten gebraut wird. Nur bei Grönwohlder gibt es das echte Büttenwarder Bier aus

der Kult-Sendung „Neues aus Büttenwarder“. Besuchende können bei einer

Brauereibesichtigung hinter die Kulissen schauen oder in Brauseminaren das Brauen

lernen. Die meistverkaufte Kornmarke Deutschlands kommt aus Stormarn: Oldesloer Korn

ist Marktführer und bietet neben Korn auch Oldesloer Kümmel an.

Wacken

In Wacken gibt es nicht nur Heavy Metal: Die Wacken Brauerei hat sich seit 2016 dem

naturbelassenen, unfiltrierten und nicht pasteurisierten Bier verschrieben. Hier wird neben

Craft Beer auch Whisky, Met-Schorle und der Kräuterschnaps Itzehoa 1657 hergestellt.

Neumünster

Im Herzen von Schleswig-Holstein wird seit 2017 Bier gebraut: In der Wittorfer Brauerei

werden auf dem Gelände einer alten Tuchfabrik nicht nur verschiedene Biere gebraut, es

finden auch Braukurse und Craft Beer Tastings statt.

Angeln

Auf einem traditionsreichen Bauernhof wird in der Weltbrauerei das Angeliter Bier in

verschiedenen und saisonalen Sorten gebraut. Zudem werden geführte Touren mit

anschließender Verkostung angeboten. Im Herzen von Angeln liegt die Dolleruper Destille,

wo Brände und Liköre aus regionalem Obst hergestellt werden.

Kreis Schleswig-Flensburg

Die Destillerie Kolleruper Dachs bietet Spirituosen-Fans regionalen Weizenkorn direkt aus

Kollerup. Auf dem Etikett der stilvollen Flaschen wird zudem handschriftlich festgehalten,

von welcher Koppel der Weizen stammt. Wer seine feinen Tropfen direkt am Schleiufer

genießen möchte, findet im Odins Haithabu Bier, Gin, Honigwein und Metbrand. In

Schleswig befindet sich auch die ASGAARD-Brauerei, die für ihre handwerklich gebrauten

Biere und saisonalen Spezialitäten bekannt ist. Besuchende können an Brauereiführungen

teilnehmen.

Ahrensbök und Nessendorf

Bauer Schramm aus Ahrensbök produziert den Eierlikör „Hennenglück“, der cremig, mild

und süß im Geschmack ist. Die alkoholische Spezialität kann vor Ort oder online erworben

werden. „Angetüderte Henne“ ist die Eierlikörspezialität, die in direkter Nähe der

Hohwachter Bucht in der Nessendorfer Mühle aus frischen Eiern produziert wird.

Westensee

Das Gut Deutsch-Nienhof im Naturpark Westensee ist das älteste Weingut in Schleswig-

Holstein. Auf zwei Hektar werden spezielle Weinsorten in biologischer Landwirtschaft

angebaut, die bei einer Weinwanderung bestaunt und probiert werden können.

Norderstedt

Im Hopfenliebe Brauhaus gibt es Craft Beer nach eigens entwickelten Rezepten und

Deutschem Reinheitsgebot. Die so gebrauten fünf verschiedenen Norderstedter Biere

können im Brauhaus an langen Holztischen direkt aus dem Zapfhahn genossen werden.

Kreis Segeberg

Die Biere der Brauerei Gotthilf stammen aus lokaler Produktion und verkörpern dadurch

eine regionale Essenz. Die Dauerbrenner im Sortiment sind die naturtrüben und

obergärigen Biere Kurt, Hilde und Bert. In der Kalkberg Kafferösterei gibt es nicht nur

Heißgetränke: Hier wird Kaffeebier gebraut – ein süffiges, malziges Bier mit einer

belebenden Espresso-Note. Die Hunnbloom Destillerie befindet sich in einem idyllischen

Hinterhof im Zentrum Bad Segebergs. In der Destillerie werden in Handarbeit erlesene

Geiste, Gins, Aquavite und Liköre produziert, die auch bei Tastings direkt vor Ort probiert

werden können.

Herzogtum Lauenburg

Seit 1625 wird in der Kornbrennerei Krummesse Hochprozentiges gebrannt. Das Highlight

der Kornbrennerei ist der eichenfassgereifte und im Steinkrug gelagerte Krummesser

Urkorn 4. Bei Richie´s Original in Mölln wird neben dem Stecknitzbier auch das bekannte

Eulenspiegel Hausbier gebraut. Das „Eulenspiegel“ ist das erste „Möllsch“: Aufgrund der

Herstellung ohne automatisierte Prozesse ist es ein naturtrübes Bier. Martina und Fabian

Rohrwasser aus der Feingeisterei Basthorst setzen bei ihrer Herstellung der feinen

Obstbrände auf hundertprozentige, natürliche Verarbeitung ihrer Rohstoffe – ganz ohne

Zusatzstoffe. Seit nun mehr als sieben Jahren produzieren sie auf dem Gut Basthorst. Die

2019 gegründete FARO Whisky Distillery ist in Schretstaken bei Talkau zu finden. Dort wird

der Whisky auf einem idyllischen Resthof gebrannt, wo Besuchende die Möglichkeit haben,

alle Schritte der Whisky-Herstellung zu sehen und zu erleben. Die kleinste Schnapsfabrik

der Welt ist wohl die Likörfabrik von Erika Dreckmann in Trittau. Seit 1802 stellt das

Familienunternehmen in Traditionsfabrikation alkoholische Spezialitäten her.

Preetz

Kanalgeist, eine Spirituosenspezialität aus Preetz, fängt den Geist des Nord-Ostsee-Kanals

geschmacklich ein: Ein Weizendestillat mit einem Hauch Kamille und verschiedenen

Kräutern symbolisiert Schleswig-Holstein, während Jamaika Rum, Schokolade sowie

Gewürze für die weite Welt stehen.

Eutin und Malente

Direkt auf dem historischen Marktplatz ist das Eutiner Brauhaus beheimatet, wo dauerhafte

Biersorten durch saisonale Highlights ergänzt werden. Der ebenfalls in Eutin, nahe der

Bräutigamseiche, gelegene Münstersche Hof bietet Obstwein, Obstlikör und Obstbrand an.

In uriger Atmosphäre können Hofführungen mit Verkostung mit einem Besuch beim

Kuriosum Bräutigamseiche verbunden werden. „Obstbrände aus einer anderen Liga“

verspricht die kleine, aber feine Destillerie Spiritus Rex in Malentes Ortsteil Rachut. Mit

einem kleinen ausgewählten Sortiment will Matthias Sievert die Kunden von seinen

Schnäpsen begeistern. Klein deshalb, weil der Brenner versucht, nur den Ertrag zweier

eigener Streuobstweisen mit insgesamt 250 Obstbäumen zur Destillierung zu nutzen.

Wein aus Norddeutschland ist immer noch ein exotisches Produkt. Das Weingut Ingenhof

in Malente-Malkwitz hat eine spannende Entwicklung hinter sich, bis es in der Riege der

wenigen Weinproduzenten aus dem „echten Norden“ mitmischen konnte. Für Interessierte

bietet das Gut Weinbergführungen und Weinproben an.

Schillsdorf

In der Beer Brauerei in Schillsdorf können Bierliebhaber ganze Variationen von Bieren

verkosten: Neben dem Grundsortiment Blondes, Rubin, und Schwarz Beer gibt es auch

Spezialabfüllungen und Lohnbrauen (Kunden können ihre eigenen Biermarken brauen).

Wohlde

In der Kulturbrauerei Wohlde wird das Schmackebräu gebraut. Neben den Bierliebhabern

kommen Interessierte bei kulturellen Veranstaltungen auf ihre Kosten. Den Brauern macht

es Spaß, selbst zu schroten, zu maischen, zu läutern, zu vergären, abzufüllen, zu etikettieren

und natürlich auch zu genießen. Kein Sud soll dem vorherigen gleichen.

Freienwill

De Beermokers ut´n Norden bieten handwerkliche Biere und Events. Neben Klassikern gibt

es auch Biervariationen, die durch nachhaltige Prozesse entstehen. Die Brauerei verwendet

ausschließlich Biomalze und Biohopfen.

Quarnbek/Stampe

Pinecco – Perlwein mit Tannenspitzensirup gibt es bei Sonnenkiefer. Der Perlwein mit der

herb-süßlichen Frische des Waldes ist ein 2014er Jahrgangs Bio-Silvaner, der mit dem

Tannenspitzensirup des Unternehmens verfeinert wird

OSTSEE

Probstei

Über viele Jahrhunderte haben die Probsteier Bauern Bier gebraut und Schnaps gebrannt.

Moltrecht Bauernbier will diese alte Tradition wiederbeleben. Das Probsteier Bauernbier

gibt es als Dunkles, Helles oder Zwickel (Kellerbier). Das Bier und der Probsteier Kümmel

sind in den Supermärkten im Großraum Kiel erhältlich.

Kellenhusen

Die Geschichte des Gins kel 1872 aus Kellenhusen geht auf die Legende eines gesunkenen

englischen Schiffs zurück, das dabei eine große Ladung exotischen Gins verlor. Nach und

nach holten Fischer immer wieder Ginflaschen aus dem Wasser. Die Menschen der Region

machten sich daran, einen Gin nach dem Vorbild der versunkenen Ladung zu kreieren, der

den einzigartigen Geschmack nachempfinden sollte: Banane, Kakao, Maracuja, Yuzu-Öl,

Grapefruit-Schalen, Koriander und Muskateller-Salbei. Die Traditionsbrennerei D.H. Boll

aus Lütjenburg brennt heute den kel 1872. Die regionale Spirituose ist in der Tourist-

Information Kellenhusen und in der ortsansässigen Gastronomie zu erwerben. Noch heute

ist es zu Beginn jeden neuen Jahres in Kellenhusen üblich, ein Glas Gin von der Seebrücke

in die Ostsee zu gießen, in der Hoffnung, nie wieder so eine schlimme Sturmnacht wie 1872

zu erleben.

Lübeck

KöniGIN der Hanse: Dieser feine Tropfen wurde zum 875. Stadtjubiläum Lübecks

geschaffen und ist ein echtes Unikat. Der Gin „KöniGIN der Hanse“ beispielsweise vereint

den Geschmack des weltweit bekannten Marzipans aus Lübeck mit dem Klassiker Gin.

Probieren können Interessierte die KöniGIN der Hanse im Café, Bar und Weinbistro

Dietrich´s. Rotweinhandel hat in Lübeck Tradition: Damals brachten die Koggen der Hanse

die Rotweine aus Bordeaux in die Hansestadt, wo sie durch die Lagerung in Weinkellern

auch heute noch besonders weiche Aromen entfalten. Im traditionsreichen Weinhaus H.F.

von Melle wird der Lübecker Rotspon angeboten. Feinstes Craft Beer gibt es in Lübecks

größter Brauerei Sudden Death Brewing Co. im Werftquartier Gollan.

Fehmarn

Auf den landwirtschaftlichen Flächen von Johannisberg wachsen die Rohstoffe für die edlen

Brände der Fehmarn Destillerie. Unverzichtbar ist für das Team die Zuckerrübe, weshalb der

Zuckerrübenbrand Feldler rööv dem Gewächs gewidmet ist. Das Knustbier ist das erste

Craft-Bier von Fehmarn und vermischt norddeutsche Lebensfreude mit Wasser, Hopfen,

Malz und Hefe.

Flensburg

Im Herzen der Hafenstadt Flensburg befindet sich die Flensburger Brauerei, deren

beliebtes Pils beim Premium Geschmack Award 2023 ausgezeichnet wurde. Neben Bier

findet sich in Flensburg historisch bedingt vor allem Rum: Seit 1878 hat das unabhängige

Familienunternehmen A.H. Johannsen dort seinen Sitz und ist damit eines der ältesten

aktiven Rumhäuser der Stadt. Neben einem knappen Dutzend verschiedener Rum-

Spezialitäten produziert und vertreibt das Unternehmen Spirituosen und Liköre in der

Marienburg. Das Wein- & Rumhaus Braasch ist in der malerischen Roten Straße in Flensburg

zu finden, wo es neben einer Rumauswahl auch Liköre, Punsch, Gin und Grappa gibt.

Mehr zum Flensburger Rum, der auch als das Gold der Karibik bekannt ist, findet sich hier.

Kiel

Spitzmund ist bekannt für seinen Gin und vor allem für seinen Eierlikör „Klötenköm“. Die

Kieler Destillerie setzt auf regionale Händler und ein kleines, aber feines Sortiment. Kyle’s

Club: Von Gin über Korn bis hin zu Marille und Vodka bietet die Kieler Manufaktur ein

breites Sortiment an direkt in Kiel destillierten Spirituosen und Hochprozentigem. Die Lille

Brauerei hat sich fest in der Kieler Gastronomieszene etabliert. Hier kann das selbstgebraute

Bier direkt neben den Kesseln im Brau- und Schankraum genossen werden. In Czernys

Küstenbrauerei und -destillerie in Friedrichsort treffen traditionelle Rezepturen, regionale

Bio-Rohstoffe und moderne Technik aufeinander. Bei Brauereiführungen sowie Bier- und

Whiskyverkostungen lässt sich norddeutsche Braukunst hautnah erleben. Die Kieler

Brauerei am Alten Markt braut seit 1988 ihr eigenes Bier in der Landeshauptstadt. In uriger

Atmosphäre können Bierliebhaber nicht nur das selbstgebraute Bier genießen, sondern es

auch flaschenweise kaufen oder an Führungen teilnehmen. Kiels größtes Craftbeer-

Restaurant, Jan und Hein und Klaas und Pitt, liegt direkt am Holstenfleet im Herzen der

Stadt. Hier kann man neben der Eigenmarke auch exotischere Biere probieren. Ein

besonderer Hingucker sind die Tische mit integrierten Zapfhähnen. Rändi Brändi: Die Kieler

Schnapsmanufaktur stellt seit 2015 Spirituosen in Handarbeit her. Bei der Produktion setzt

das Unternehmen besonders auf regionale Produkte und darauf, möglichst wenig

Verpackungsmüll zu produzieren. Auf Hof Aderhold gibt es selbstgemachten Eierlikör zu

jeder Jahreszeit. Die Spirituose kann im Hofladen in der Nähe von Kiel erworben werden.

