Irrwitziger Suchspaß auf 3,6 Hektar: Das Maislabyrinth auf Gut Oestergaard öffnet zum 26. Mal

Es ist wieder Zeit für das „Maislabyrinth von Angeln“: Ab dem 11. Juli lädt Gut Oestergaard bei Steinberg zum 26. Mal Abenteurer und Familien dazu ein, sich in einem riesigen Meer aus Maispflanzen zu verlieren – und natürlich wiederzufinden.

Auf einer Fläche von fünf Fußballfeldern (3,6 Hektar) erwartet die Besucher ein rund 3.500 Meter langes Wegenetz. Inmitten von rund 360.000 Maispflanzen gilt es, verschiedene Stempelstationen zu finden. Wer die Orientierung behält und alle Stationen erfolgreich abwandert – was im Schnitt etwa 45 Minuten dauert – wird am Ausgang mit einer süßen Überraschung belohnt. Für den nötigen Überblick zwischendurch sorgt eine Aussichtsplattform im Feld.

Tradition trifft auf Präzision

Hinter dem grünen Irrsinn steckt monatelange Planung der Veranstalterfamilien Lempelius und Erichsen. Das jährliche wechselnde Muster wird bereits im Frühjahr maßstabsgetreu vom Millimeterpapier auf das Feld übertragen und präzise eingefräst. Nachhaltig ist das Vergnügen ebenfalls: Nach Saisonende im Oktober dient der Mais als Energielieferant für die benachbarte Biogasanlage.

Highlights und Gespensternächte

Neben dem täglichen Betrieb (10:00 bis 19:00 Uhr) locken die legendären Gespensternächte am Freitag, den 28.08. und 04.09. jeweils ab 21:00 Uhr Mutige zur nächtlichen Suche in die Finsternis. Eine Voranmeldung ist hierfür nicht erforderlich.

Service und Preise

Eintritt: 5,- Euro pro Person (Gruppen ab 20 Personen erhalten ca. 20 % Rabatt).

5,- Euro pro Person (Gruppen ab 20 Personen erhalten ca. 20 % Rabatt). Verweilen: Wer festen Boden unter den Füßen bevorzugt, kann bei Kaffee, Eis und kühlen Getränken auf dem Rasenplatz entspannen, während Kinder die zahlreichen Spielgeräte nutzen.

Wer festen Boden unter den Füßen bevorzugt, kann bei Kaffee, Eis und kühlen Getränken auf dem Rasenplatz entspannen, während Kinder die zahlreichen Spielgeräte nutzen. Hunde: Angeleinte Vierbeiner sind im Labyrinth herzlich willkommen.

Das Maislabyrinth ist für ca. acht Wochen täglich geöffnet und ein beliebtes Ziel für Familien, Schulklassen und Kindergeburtstage aus der gesamten Region.

Pressemitteilung Gut Oestergaard

Fotos: Jörg Lempelius