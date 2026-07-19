Eine schöne Rasenfläche ist die Visitenkarte jedes Gartens. Allerdings wächst ein Traumrasen nicht von allein. Um die sommerlichen Belastungen durch spielende Kinder und Trockenheit gut auszuhalten, brauchen die Grashalme regelmäßig Unterstützung.

Der erste Schritt ist die Verbesserung der Bodenqualität, damit Wasser und Nährstoffe besser gespeichert werden können. „Der Boden unter dem Rasen sollte gut belüftet sein und einen hohen Humusanteil haben. Eine lockere, krümelige Struktur mit vielen Nährstoffen bietet den Pflanzen beste Bedingungen“, erklärt Sabine Klingelhöfer vom Gartenspezialisten Neudorff. Deshalb empfiehlt es sich, die Rasenfläche jährlich mit einer Frühjahrskur aus Bodenaktivator und organischer Düngung zu stärken.

Bewährt hat sich beispielsweise der Neudorff Terra Preta BodenVerbesserer. Einmal jährlich angewandt, versorgt er die Rasenfläche langfristig mit Humus und Spurenelementen. Das Röhrensystem der enthaltenen Bio-Pflanzenkohle kann Wasser sehr gut speichern und hilft den Gräsern dabei, Trockenheit besser zu überstehen. Ergänzend liefert der Azet RasenDünger ausgewogene Nährstoffe – für sofort und mit Langzeitwirkung. Der Rasen wird strapazierfähig und dicht, wächst aber nicht so stark in die Höhe. Die enthaltenen Mikroorganismen beleben den Boden. Sie sorgen für gesundes Wurzelwachstum und weniger Rasenfilz. Die Mykorrhiza-Pilze wiederum bilden eine Art Lebensgemeinschaft mit den Wurzeln und vergrößern deren Oberfläche um ein Vielfaches. So nehmen die Pflanzen nicht nur Wasser, sondern auch Nährstoffe besser auf. Gleichzeitig ist der Rasen resistenter gegen Stress, Krankheiten oder Unkraut.

Weitere Informationen online unter www.neudorff-rasencheck.de

Foto: Neudorff/txn