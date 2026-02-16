Die Küche ist längst mehr als ein Ort zum Kochen. Sie ist Treffpunkt, Rückzugsort und oft das Herzstück der Wohnung. Um in offenen Wohnkonzepten die nötige optische Harmonie zu erreichen, setzen immer mehr Menschen auf zurückhaltendes Design – und auf Technik, die sich dezent im Hintergrund hält.

Denn modernes Wohnen verlangt nach Klarheit. Sichtbare Geräte, Griffe oder Kabel stören die Atmosphäre. Stattdessen dominieren natürliche Materialien, sanfte Farben und großzügige Flächen das Bild. In der Küche spielt die Arbeitsplatte eine zentrale Rolle: Je weniger sie unterbrochen wird, desto ruhiger und wohnlicher wirkt der Raum.

Ein Beispiel für dieses neue Denken ist das Induktionskochfeld Novy Undercover. Es verschwindet vollständig in einer hitzebeständigen Dekton-Arbeitsplatte und ist im ausgeschalteten Zustand unsichtbar. Gekocht wird direkt auf der Oberfläche – ohne Kompromisse bei Funktionalität und Sicherheit. Das unsichtbare Kochfeld wird über eine Fernbedienung intuitiv gesteuert, bietet für jede Kochzone großzügigen Leistungsreserven und ist mit einem umfangreichen Sicherheitskonzept ausgestattet. Wer möchte, kombiniert das unsichtbare Kochfeld mit einem flächenbündigen Dunstabzug in der Küchendecke. So bleibt der Blick frei und die Wohnlichkeit unangetastet.

Auch kleine Details tragen zur neuen Ästhetik bei: grifflose Fronten, reduzierte Farbkontraste und geschlossene Stauraumlösungen lassen die Küche ruhiger wirken. Geräte wie Toaster oder Mikrowelle verschwinden in Nischen hinter Schranktüren. Das Ergebnis ist eine Umgebung, die nicht nur funktional, sondern auch einladend ist – und in der man sich gerne aufhält.

Weitere Infos unter www.novy.com – dort finden sich auch Fachbetriebe in der Region, die bei der Planung einer wohnlichen Küche unterstützen.

Foto: Novy/txn