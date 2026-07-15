Die vier Nordfriesen von RePolice lassen das musikalische Erbe von Sting und The Police wieder aufleben. Mit Hits wie „Roxanne“ oder „Every Breath You Take“ präsentieren sie bekannte Songs in einem neuen Gewand. Die Band um Sebastian Jannsen (Vocals, Bass), Max Andresen (Gitarre, Vocals), Hemke Kay (Gitarre, Vocals) und Henrik Petschull (Drums) klingt so originalgetreu, dass selbst der geschulte Sting-Fan genau hinhören muss. Freut euch auf eine energiegeladene und authentische Live-Performance!
Freitag, 24.07.2026, 20.00 Uhr
Kulturscheune, Gut Oestergaard, Steinberg
Foto: RePolice
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