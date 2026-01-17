KOKUBU – THE DRUMS OF JAPAN präsentieren ihr neues Programm: „INFINITY“

Kokubu eine der weltweit bekanntesten Taiko-Trommelgruppen geht 2026 wieder auf große Deutschladntournee und setzt nach ihren umjubelten Tourneen der vergangenen Jahre mit ihrer aktuellen Show „Infinity“ neue Aktzente.

Mit donnernden Rhythmen, atemberaubender Präzision, beeindruckender Synchronität und purer Energie entführt Kokubu das Publikum in die Seele Japans. Die perfekte Fusion aus jahrhundertealter Tradition und packender moderner Performance. Jeder Schlag ein Beben, jede Bewegung eine Sensation.

Die Ausnahmekünstler an den mächtigen Taiko-Trommeln sind nicht nur Virtuosen auf ihren Instrumenten, sondern auch Meister der Inszenierung, die mit spektakulären Choreografien und beeindruckenden Lichteffekten eine magische Atmosphäre schaffen.

KOKUBU ist eine der bekanntesten Taiko-Trommelgruppen weltweit. Mit ihrer beeindruckenden Darbietung ermöglicht Kokubu tiefe Einblicke in die japanische Kultur. Ihr Markenzeichen ist die perfekte Symbiose von traditionellem Handwerk und modernem Entertainment, die Zuschauer jeden Alters begeistert. Zum Ensemble gehören neben Shakuhachi-Meister Chiaki Toyama auch der Weltmeister auf dem dreiseitigen Zupfinstrument Tsugaru-Shamisen, Masamitsu Takasaki, sowie Karin Toyama – Gesang und an der Koto. Eine besondere Qualität erfährt die Show durch ein faszinierendes neues Element – die ausdrucksstarke Tänzerin.

Freitag, 06.02.2026, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg