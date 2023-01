Es gibt sie noch, die nimmermüden Ehrenamtler, die sich fortwährend Gedanken machen, wie sie ihren Sport populärer machen könnten. Auch beim hiesigen TSB Flensburg finden sich solche im positiven Sinne „Sportverrückte“:

Viele Projekte beginnen mit verrückten Ideen, wie z. B. einfach mal einen Triathlon zu machen. So ist es auch manchem Aktiven der jüngsten Abteilung des TSB Flensburg, der Triathlon-Abteilung, ergangen. Schnell entstand in den Köpfen dieser Ausdauerspezialisten der Gedanke Schwimmen, Radfahren und Laufen systematisch zu trainieren, aber dabei nicht den Spaß zu verlieren und auch gemeinsam mit seiner Familie und Freunden in einem Team den Sport auszuüben. „Fast immer“, erzählt uns Ben Ullmann, Trainer und Abteilungsleiter in Personalunion, „trainieren wir als Team zusammen. Leistungsdifferenziertes Training, unter Berücksichtigung des Alters der Athleten, ist eine Herausforderung, der sich das vierköpfige Trainerteam gerne stellt.“ Der Erfolg gibt ihnen übrigens Recht. An die Erfolge der letzten Jahre knüpft auch das neueste Projekt der Ausdauersportler an: ein Mountain-Bike-Rennen für Jedermann und Jedefrau.

Die Triathlon-Sparte des TSB Flensburg veranstaltet das 1. Flensburger MTB-Rennen

Am Sonntag, den 15. Januar 2023, lädt der TSB Flensburg zum 1. Flensburger MTB-Rennen ein. Das Rennen ist für alle Alters- und Leistungsklassen geeignet und bietet fünf Wettkämpfe an. Los geht es schon am Vormittag ab 10 Uhr mit dem Kids-Rennen über zwei Kilometer. Es folgen ein Jugendund Einsteiger-Rennen, ein Wettkampf für Fortgeschrittene und als Höhepunkt ab 14.30 Uhr ein Sport-Rennen über die Distanz von 20 Kilometer.

Der Treffpunkt befindet sich in der Glücksburger Chaussee auf Höhe der Biogasanlage. Gefahren wird im Wald um Rothenhaus (Wees)

herum. Für das leibliche Wohl der Sportlerinnen und Sportler ist natürlich auch gesorgt.

Zeitplan

10.00 Uhr Kids-Rennen

11.30 Uhr Jugend-Rennen

12.45 Uhr Einsteiger-Rennen

12.45 Uhr Fortgeschrittenen-Rennen

14.30 Uhr Sport-Rennen

Zu den Wettkämpfen im Einzelnen

Kids Rennen

4 Runden (insgesamt ca. 2 km),

teilnahmeberechtigt sind alle Kinder und Schüler der Jahrgänge 2010-2013

Startgeld: 5,00 Euro

Jugend Rennen

2 Runden (insgesamt ca. 5 km),

teilnahmeberechtigt sind alle Jugendlichen und Schüler der Jahrgänge 2005-2009

Startgeld: 7,50 Euro

Einsteiger Rennen

3 Runden (insgesamt ca. 7,5 km),

teilnahmeberechtigt sind alle Jahrgänge ab 2006 und älter

Startgeld: 12,50 Euro

Fortgeschrittenen Rennen

6 Runden (insgesamt ca. 15 km),

teilnahmeberechtigt sind alle Jahrgänge ab 2006 und älter

Startgeld: 15,00 Euro

Sport Rennen

8 Runden (insgesamt ca. 20 km),

teilnahmeberechtigt sind alle Jahrgänge ab 2006 und älter

Startgeld: 17,50 Euro

Kostenpflichtige Anmeldungen sind unter my.raceresult.com/215361 möglich. Weitere Informationen beim TSB Flensburg Triathlon!

TSB