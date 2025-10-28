Der Pianist Nikolai Juretzka wurde in Flensburg geboren und ging nach dem Abitur am Alten Gymnasium zur Musikhochschule Lübeck. Heute unterrichtet er selbst an der Hochschule, begleitet Sänger:innen und tritt als Solist für namhafte Persönlichkeiten auf.

An diesem Abend stellt er in der Bergmühle ein eigenes Projekt vor: Cello Stories. Ein ungewöhnlicher Name für ein musikalisches Programm. Daniel Sorour, Violoncello, und Nikolai Juretzka, Klavier, fanden diesen Namen passend, weil er dem Programm, dem Gestus und der Dramaturgie des Konzerts entspricht. Komponisten der letzten drei Jahrhunderte werden mit Moderationen und Hintergrundstories vorgestellt, arrangiert, verjazzt oder „verklassikt“ – eben erzählt.

Bei den beiden Musikern klingen Popsongs wie Kammermusik und Barockstücke modern. Aus Bossa Nova wird Jazz, aus Tango wird Punk, aus Pop wird Bossa Nova. Immer virtuos und überraschend setzen Sorour und Juretzka neue Akzente im Standardrepertoire und enthüllen Rock im Barock. Es erwarten Sie Werke von Piazzolla, Queen, Saint-Saens, Metallica, Bach u. a.

08.11.2025, 19.30 Uhr

Bergmühle, Flensburg