Zu alt, keine Geduld, zu technisch, ein zu schwaches Gedächtnis – viele Gründe werden genannt, wenn man begründen will, warum man kein Handy hat oder es nicht benutzt. Andererseits entwickeln sich Handys immer mehr zu Helfern in allen Lebenslagen. Sie werden gerade von vielen Älteren geschätzt. Das war genau der Ansatz, weshalb die Akademie Sankelmark vor knapp zwei Jahren Angebote geschaffen hat, um Handy-Skeptiker an das Thema heranzuführen.

In fünf Kursen bietet die Akademie einen Einstieg in die digitale Welt des Handys an. In acht Doppelstunden pro Kurs verteilt über drei Tage bietet die Akademie die Möglichkeit, sich einen Zugang zum mobilen Telefon zu verschaffen – und das entspannt und in aller Ruhe. Es ist genügend Zeit für Fragen und Erläuterungen.

Die Seminare beginnen mit dem Einführungskurs an, der für Unerfahrene die Grundkenntnisse vermittelt. Man lernt das Telefonieren, das Verschicken einer SMS oder auch den Anschluss an einen Kopfhörer oder Lautsprecher. Mit der Suchmaschine „Google“ beginnt man, im Netz zu surfen. Sehr viele Teilnehmer bekommen dann Lust auf mehr – den Aufbaukurs.

Der Aufbaukurs setzt die Kenntnisse voraus, die man im ersten Kurs erlernt hat. Und jetzt wird es richtig spannend. Das Handy liefert Musik, eventuell einen Film und natürlich die Kommunikation untereinander mit Ton, Film oder Bildtelefonie. Man kann Freunde am Urlaub teilhaben lassen oder sich an einem Ort informieren, egal ob über Unterkünfte, Essen, Sehenswürdigkeiten oder Wanderungen.

Wer sich aber mit der Installation seines neuen Handys vor Ort und nur mit einer begrenzten Anzahl an Funktionen zufrieden gibt, der sollte das Seminar Erste Schritte kurz und knapp buchen. Man lernt das Handy in lebenswichtigen Situationen zu nutzen, Notrufe abzusetzen oder einen Online Termin beim Arzt zu buchen. Sollte dann doch mehr Interesse bestehen, kann es nahtlos weitergehen. Aber man kann auch mit dem hier Erlernten das Handy einsetzen.

Oft wird die Frage gestellt, was das Handy von einem Laptop oder PC unterscheidet: „Da habe ich als Anwender von früher schon lange Jahre Erfahrungen, nur das Handy kenne ich nicht“, heißt es oft. Hier bietet Sankelmark in einem Kurs den nahtlosen Übergang vom Computer zum Handy. Es ist erstaunlich, dass fast alle Programme und Apps (Anwendungen) ihren Ursprung auf dem PC hatten und nun nur eine neue Oberfläche erhalten haben, die an die Größe des Handys angepasst wurde. Da ist die Bahn-App zum Buchen von Tickets, da ist mein Navigator und vieles mehr, was direkt auf das mobile Telefon übernommen wurde und somit die neue Bedienung um Vieles erleichtert.

Ein wichtiges Thema ist das Online-Banking. In einem Seminar über verschiedene Anwendungen (Apps) erfahren die Teilnehmer, wie man ohne Kosten in Sekundenschnelle Geld transferieren kann oder mit einem Ring am Finger ohne Kreditkarte im Portemonnaie bezahlen kann. Das Spektrum sinnvoller Anwendungen reicht von der Pflanzen­erkennung über die Vogelstimmenerkennung bis zur Online-Parkfunktion für das Auto. Diese spart enorm Geld, Stress und schafft Unabhängigkeit, da man die Zeit minutengenau über das Handy regeln kann.

Die Kurse finden in technisch gut ausgestatteten Räumen mit geringen Teilnehmerzahlen statt. Auf Wunsch gibt es abends an der Bar noch ein Getränk mit Blick auf den Sankelmarker See oder man entspannt sich, ehe es mit gutem Essen und regelmäßigen Pausen weitergeht.

Anmeldung und weitere Informationen: Akademie Sankelmark, Telefon 04630 – 550, www.sankelmark.de.