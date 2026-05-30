Wenn im Juni 2026 das Quartierszentrum in der Husumer Straße seine Tore öffnet, verwandelt sich der Stadtteil Weiche in eine pulsierende Begegnungsstätte für Jung und Alt. Das „Fest der Generationen“ lädt auf einer beeindruckenden Fläche von rund 10.000 Quadratmetern dazu ein, Gemeinschaft neu zu erleben und die Vielfalt des Stadtteils zu feiern. Organisiert wird dieser besondere Nachmittag von den institutionellen Hilfen im Stadtteil Flensburg-Weiche gemeinsam mit dem Stadtteilforum „Gesunder Stadtteil Weiche“.

Das Fest zeichnet sich vor allem durch die enge Zusammenarbeit zahlreicher lokaler Akteure aus. Ob Freiwillige Feuerwehr, Polizei oder das Technische Hilfswerk (THW), ob Kindergärten, Schulen, Anlaufstellen, das Jugendzentrum oder das Familienhaus – sie alle bringen sich aktiv ein, um ein Programm auf die Beine zu stellen, das die gesamte Breite der sozialen Infrastruktur des Stadtteils widerspiegelt. Ziel ist es, den direkten Austausch zwischen den Generationen und Institutionen zu fördern.

Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Angebot freuen, das weit über ein gewöhnliches Stadtteilfest hinausgeht. Während ein großer Kletterturm und das Spielmobil für Bewegung und Action sorgen, laden klassische Aktivitäten wie Stockbrotbacken am offenen Feuer und zahlreiche Mitmachaktionen Familien dazu ein, gemeinsam kreativ zu werden. Musikalisch wird der Tag von Livemusik auf einer großen Bühne begleitet, die den passenden Rahmen für das bunte Treiben auf der Spielfläche am Quartierszentrum bildet. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt: Neben Kaffee und frisch gebackenen Waffeln wird der Foodtruck der James Farm mit Bio-Rindfleisch-Burgern kulinarische Akzente setzen. Ein ganz besonderes Highlight erwartet Kurzentschlossene, die den Bund fürs Leben schließen möchten: Im Rahmen des Festes werden sogar spontane Trauungen angeboten. Dank großzügiger Spenden sowie Fördermitteln der Stadt Flensburg können viele der Attraktionen und Verpflegungsangebote kostenlos oder gegen eine kleine freiwillige Zuwendung zur Verfügung gestellt werden.

Um eine entspannte Anreise zu ermöglichen, weisen die Veranstalter darauf hin, dass die Parkplatzflächen der Firma Danfoss in der Husumer Straße genutzt werden können. Diese liegen fußläufig nur etwa 250 Meter vom Festgelände entfernt. Zudem ist der Veranstaltungsort hervorragend an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, sodass einer umweltfreundlichen Anreise per Bus nichts im Wege steht. Das Organisationsteam freut sich auf einen lebendigen Nachmittag im Herzen von Weiche, der die Gemeinschaft stärkt und die Lebensqualität im Stadtteil feiert.

Samstag, 06.06.2026, 14.00 – 18.00 Uhr

Quartierszentrum, Husumer Straße, Stadtteil Weiche