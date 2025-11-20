Das Weihnachtsdorf Wanderup öffnet seine Pforten

Seit nunmehr 20 Jahren verwandelt sich Wanderup immer wieder am ersten Adventswochenende des Jahres in ein wahres „Weihnachtsmärchen“. Der 1. Advent fällt in 2025 auf das Wochenende vom 28. bis 30. November. Aus der Idee einiger engagierter Dorfbewohner ist in mittlerweile zwei Jahrzehnten ein Herzensprojekt gewachsen, das weit über die Gemeindegrenzen hinaus strahlt.

Auch in diesem Jahr 2025 wird also erneut der Dörpsplatz in weihnachtlich-festlichem Glanz erstrahlen. Der große Weihnachtsbaum taucht den Platz in warmes Licht – ein Symbol für Freude, Gemeinschaft und gelebte Nächstenliebe. Denn jeder geschmückte Zweig steht für unseren gemeinsamen Einsatz: Mit dem Weihnachtsdorf Wanderup unterstützt die Gemeinde erneut die Kinderhospize in Schleswig-Holstein. Gemeinsam setzen die Wanderuper damit ein Zeichen für Hoffnung, Zusammenhalt und Mitgefühl.

Ein besonderes Highlight erwartet die Anwesenden gleich am Freitagabend, wenn man gemeinsam mit den Schirmherren – der norddeutschen Band Godewind – um 18 Uhr das traditionelle „Licht an!“ auf dem Dörpsplatz feiern wird.

Gleich im Anschluss geht es so richtig los: Zum Jubiläum warten zahlreiche Neuerungen und Höhepunkte. Die Wichtelbahn, eine sehr liebevoll geschmückte Bimmelbahn, fährt am Sonnabend und Sonntag durch das Weihnachtsdorf und verbindet dabei drei zentrale Haltestellen im Ort.

Das neue Ausstellerzelt bei den Amtswerken Eggebek erweitert das Dorf um eine zusätzliche große Station – mit noch mehr Platz für Kunsthandwerk, Kreatives und Geschenk­ideen. Und auf dem Parkplatz bei nah & frisch feiern die Wanderuper mit ihren Gästen erstmals eine Weihnachtsdorf-Party – mit Live-Acts, DJ-Sets und ausgelassener Stimmung. Über 120 Aussteller an 18 Stationen werden dafür sorgen, dass das 20-jährige Jubiläum zu einem unvergesslichen Erlebnis werden wird.

Liebe Freunde und Fans des Weihnachtsdorfes Wanderup: Kommen Sie vorbei und feiern Sie gemeinsam mit allen Anwesenden den Beginn der Adventszeit 2025 im Weihnachtsdorf Wanderup!