Ein Schatz der Artenvielfalt bleibt erhalten: Im Pastoratsgarten von Munkbrarup im Kreis Schleswig-Flensburg steht einer der prächtigsten Bäume Angelns – eine rund 160 Jahre alte Esskastanie. Doch tiefe Fäule und ausbrechende Äste machten den markanten Charakterbaum zunehmend zum zum Risiko – besonders für die vielen spielenden Kinder im Garten.

Jetzt haben erfahrene Baumpfleger*innen der Firma silvaconcept den Baumriesen dank des gemeinsamen Einsatzes von Kirchengemeinde Munkbrarup und Stiftung Natur im Norden gerettet – und damit einen wertvollen Lebensraum für Vögel, Fledermäuse und Insekten bewahrt.

Zweifache Kronensicherung und behutsame Kronenpflege

Viel Fingerspitzengefühl der Fachleute und modernste Technik waren gefragt, um den Baum zu retten: die alte Kronensicherung wurde durch eine neue, statische Konstruktion in zwei Ebenen – wie ein unsichtbares Gerüst, das den Baum stabil hält – ersetzt. Zudem erhielt die Krone einen behutsamen Rückschnitt – immer mit dem Ziel, möglichst viel Blattmasse für den Baum zu erhalten. Neue Stahlseile mit 18 Millimetern Durchmesser stabilisieren nun die Kronenbereiche und verhindern weitere Ausbrüche. „Alte Bäume wie dieser bilden viele kleine Mini-Lebensräume. Sie zu retten, bedeutet ganze Lebensgemeinschaften zu bewahren – von Spechten über Fledermäuse bis zu unzähligen Insekten“, erklärt Arne Petersen, Baumexperte der Firma silvaconcept.

Ein Zuhause für zahlreiche Arten

Esskastanien können über 500 Jahre alt werden – dieser Märchenbaum ist also noch lange nicht am Ende seiner Kräfte. Seine Risse, Spalten und Spechtlöcher bieten Vögeln, Fledermäusen und unzähligen Insekten ein Zuhause. „Alte Bäume wie dieser sind belebte Wohngemeinschaften der Natur. Jeder Ast ein Stockwerk, jede Höhle ein Versteck – je älter sie sind, desto lauter zwitschert und summt es in und um sie herum“, betont Petersen noch einmal die Relevanz der Rettung dieser Uralt-Bäume. Die Stiftung Natur im Norden unterstützt seit Jahren den Erhalt solcher Lebensraum-Bäume und hat die Hälfte der Maßnahmen aus dem Silvaconcept-Fonds, finanziert. Dieser widmet sich der Rettung alter Bäume auf öffentlichem Grund in Angeln. Der Fonds der Stiftung wirkt so dem Problem vieler öffentlicher Träger entgegen, alte Bäume fällen zu müssen, da ganze Teile der Baumkrone oder einzelne dicke Äste herunterzustürzen drohen.

Hintergrund: Warum alte Bäume so wertvoll sind

Alte Bäume sind nicht nur imposant, sondern auch Lebensspender für zahlreiche Tiere. Sie wachsen über Jahrhunderte heran, prägen unsere Landschaft und schützen zudem unser Klima – denn sie speichern große Mengen des klimaschädlichen CO 2. Sie werden zu grünen Riesen, die ganze Generationen überdauern. „Sie zu erhalten ist aktiver Naturschutz – und ein Geschenk an die Zukunft“, sagt Annica Spieß, Stiftungsmanagerin bei der Stiftung Natur im Norden. Deshalb setzt die Stiftung Natur im Norden und der Silvaconcept-Fonds sich mit aller Kraft für ihren Erhalt ein.

Sie möchten helfen weitere Baumriesen wie diese Esskastanie zu retten? Mit ihrer Spende können wir auch künftig wertvolle Lebensräume in Angeln und ganz Schleswig-Holstein bewahren. Alle Informationen unter: https://www.nano-stiftung.de/spenden-und-zuwendungen

Pressemitteilung: Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein