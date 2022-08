Liebe Flensburgerinnen und Flensburger, liebe Kinder und Jugendliche,

in den letzten beiden Ausgaben dieses Journals habe ich darüber geschrieben, was wir alles erreicht haben und welche Ziele ich für die kommende Amtszeit habe. Doch heute möchte ich mich einmal ganz persönlich bei Ihnen und bei Euch vorstellen.

Aufgewachsen in der DDR und seit 23 Jahren in Flensburg

Ich wurde 1976 in der damaligen DDR geboren. Ich wuchs in Rudolstadt/Thüringen auf, habe einen jüngeren Bru­der und absolvierte 1995 nach 12 Jahren Schulbesuch das Abitur am Gymnasium Fridericianum. Zur Zeit der deutsch-deutschen Wiedervereinigung war ich 13 Jahre alt. Für mich stand die Welt plötzlich Kopf. Das Land, in welchem ich geboren wurde, löste sich auf und ich rea­lisierte erstmals, in welcher Ideologie wir aufgewachsen waren. Diese Zeit hat mich politisiert und ich bin zutiefst dankbar dafür, dass wir in einer freiheitlichen Demokra­tie leben. Es läuft nicht alles gut, vieles liegt sogar sehr im Argen. Dennoch ist Demokratie der Garant für ein frei­heitliches und friedliches Leben.

Bereits während meiner Schulzeit habe ich nebenbei gearbeitet. Ich habe mir in einer Druckerei etwas Geld verdient und sehr früh gelernt, Verantwortung zu über­nehmen.

Polizistin, Dipl. Verwaltungswirtin mit Diplom für Management

Nach dem Abitur begann ich das Studium an derVerwal­tungsfachhochschule in Kiel-Altenholz.

Ich zog also zwei Wochen nach dem Abitur aus in das etwa 700 km entfernte Schleswig-Holstein. Ich beendete das dreijährige Studium erfolgreich als Di­plom Verwaltungswirtin, Fachrichtung Polizei.

Nach Ende des Studiums kam ich nach Flensburg, wo ich von 1999 bis 2012 als Kriminalbeamtin tätig war.

Ich habe Erfahrungen in den Bereichen Jugendintensivstraftaten und der Bearbeitung von Sexualdelikten und Todesermittlungen sowie einige Jahre als Wirtschaftskri­minalistin machen können.

Von 2005 bis 2007 studierte ich berufsbegleitend „All­gemeines Management“ und erwarb hierfür ein Di­plom mit der Note „Sehr gut“. Gerade in diesem Stu­dium lernte ich moderne Formen der Unternehmensfüh­rung und Unternehmensentwicklung sowie die Entwick­lung, Planung und Durchführung von Unternehmens­und Führungskonzeptionen.

Familie, Freundschaften und mehr

Die private Simone ist ein Familienmensch. Ich lebe mit meinem Partner Dr. Christoph Jansen und unseren Töch­tern, die 13, 15 und 19 Jahre alt sind, in einer Patchwork­familie. Wir mögen es, Freunde einzuladen und Freund­schaften zu pflegen, die bis auf die andere Seite der Erde reichen. Unsere Freizeit nutzen wir für vielseitige Dinge. Mal sportlich, mal musikalisch sind wir insgesamt eine sehr neugierige Familie, die gern neue Dinge ausprobiert und gleichzeitig an Traditionen festhält. Die Weihnachts­zeit zum Beispiel ist für uns eine sehr traditionelle Zeit.

Mein ehrenamtliches Engagement

Seit nunmehr 10 Jahren bin ich ehrenamtlich in der JVA Flensburg tätig. Die Aufgabe des Beirates ist es, das Voll­zugsgeschehen sowie die Interessen der Gefangenen und der Beschäftigten zu begleiten, zu beraten und mitzuge­stalten. Der Anstaltsbeirat hat umfassendes Betretungs­recht, die Gefangenen können jederzeit vertraulich mit dem Beirat sprechen. Er wirkt so an einer resozialisieren­den Vollzugsgestaltung mit.

Weiterhin unterstütze ich durch meine Mitgliedschaft im Spendenparlament sowie meine Mitgliedschaft bei der Gewerkschaft der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr sowie bei der Arbeiterwohlfahrt die Arbeit dieser Insti­tutionen.

Liebe Leserinnen und Leser,

ich liebe unsere Stadt und engagiere mich unheimlich gern für Flensburg. Seit 2017 leite ich als Oberbürgermeisterin die Stadtverwaltung mit ihren 24 Beteiligungen. Zu den Be­teiligungen gehören unter anderem die Stadtwerke, das TBZ, das Landestheater, die Beschäftigungs- und Qualifizierungs­gesellschaft und viele mehr. Insgesamt sind mehr als 1.600 Menschen in der Verwaltung und den Betrieben der Stadt Flensburg beschäftigt. Die Arbeit an der Spitze der Stadtver­waltung macht mir sehr viel Spaß. Mir ist die Zusammenar­beit mit den Kolleginnen und Kollegen sehr wichtig, und ich kann mich immer auf das große Team der Stadtverwaltung verlassen.

Viele Projekte haben wir in den letzten 6 Jahren für Flens­burg erfolgreich umgesetzt, doch es gibt noch viel zu tun. Das möchte ich gern weiterhin für Sie anpacken. Dafür bitte ich Sie am 18. September um Ihre Stimme und bedanke mich herzlich für Ihr Interesse.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie meine Homepage www.simonelange.de oder schreiben Sie mir eine Email an info@simone-lange.de.

Oder wir sehen uns in Flensburg. Sprechen Sie mich gern an!

Am 18. September ist Oberbürgermeisterin-Wahl und ich bitte Sie herzlich um Ihre Unterstützung!

Herzliche Grüße, Ihre Simone Lange

