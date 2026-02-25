Altstadt-Atmosphäre in einer Stunde

Tauche ein in die charmante Altstadt von Flensburg und erlebe die besondere Atmosphäre dieser historischen Stadt in nur einer Stunde! Treffpunkt: Touristinformation Flensburg, Nikolaistraße 8

Termine: 01./03./10./15./17./24./29./31. März, 14.00 – 15.00 Uhr

Altstadt: Geschichte & Geschichten

Altstadt, Architektur und die einzigartigen Kaufmannshöfe mit allerlei Geschichten und Anekdoten über sich und ihre Bewohner.

Treffpunkt: Nordermarkt/Neptunbrunnen

Termine: 04./11./18./25. März, 15.00 – 16.30 Uhr

08./22. März, 14.00 – 15.30 Uhr

Rumgeschichte und südliche Altstadt

Du erlebst die Flensburger Rumgeschichte mit allen Sinnen: Du riechst und schmeckst „das flüssige Gold der Karibik“. Das Rumhaus Braasch lädt zu Kostproben aus eigener Herstellung ein.

Treffpunkt: Touristinformation Flensburg, Nikolaistraße 8

Termine: 07./14./21./28. März, 11.30 – 13.00 Uhr

Höfe, Rum & alte Schiffe

Die klassische Führung durch die nördliche Altstadt Flensburgs: Du erkundest den historischen Hafen und seine Höhepunkte. Entdecke hierbei alte Kaufmannshöfe, die kuriosen Schuhleinen über der Norderstraße und das Rumhaus Braasch in der Großen Straße.

Treffpunkt: Anker vor dem Schifffahrtsmuseum

Termine: 05./12./19./26. März, 11.30 – 13.00 Uhr

Malerisches Kapitänsviertel

Ein Spaziergang in stillen Ecken und Winkeln der historischen Altstadt zwischen den Kirchen St. Johannis und St. Jürgen. Auf dieser Tour siehst du beschauliche Gassen, Quellen, idyllische Gärten sowie historische und einfach bezaubernde Häuser.

Treffpunkt: Holmpassage/Wasserrad am ZOB

Termine: 02./09./16./23./30. März, 14.00 – 15.30 Uhr

Nachtwanderung – Kuriositäten & Mysterien

Im Schein der Taschenlampe erkundest du mit unserem Gästeführer Knut Franck die Gebäude und Denkmäler auf dem Alten Friedhof und im Christiansenpark.

Treffpunkt: Nordermarkt/Neptunbrunnen

Termine: 13./17. März, 19.00 – 21.30 Uhr

Starke Frauen im Norden – grenzenlos

Dieser Stadtrundgang erinnert an bekannte Flensburgerinnen, die sich mit ihrem Wirken über gesellschaftliche, moralische und sprachliche Grenzen hinweggesetzt haben.

Treffpunkt: Museumsberg/Heinrich-Sauermann-Haus

Termin: 20. März, 16.00 – 18.30 Uhr

KONTAKT & BUCHUNG für alle diese Führungen:

Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH

Touristinformation Flensburg Nikolaistraße 8

24937 Flensburg | Fon +49 (0)461 90 90 920

E-Mail: info@flensburger-foerde.de | www.flensburger-foerde.de

Wichtiger Hinweis: Die TAFF führt die Stadtführungen nur mit vorheriger Anmeldung und einer Teilnehmerbegrenzung durch. Gäste können sich telefonisch, per E-Mail oder persönlich für eine Stadtführung anmelden. Die Buchung und Bezahlung der Tickets ist ebenfalls online möglich unter: www.flensburger-foerde.de/erlebnis/erlebnisse.