Eine musikalische Hommage an die Demokratie und die Hilfe für ukrainische Kinder

Der Lions Club Angeln veranstaltet am 29. Mai um 19.30 Uhr ein Benefizkonzert unter dem Titel „Demokratià“ in der Glücksburger Auferstehungskirche. Die Musikerinnen sind zwei ehemalige Mitglieder des international bekannten Ensembles „Salut Salon“: Iris Siegfried (Geige und Gesang) und Olga Shkrygunova (Flügel und Gesang). Beide präsentieren ein bewegendes Programm. Es ist eine musikalische Hommage an die Demokratie und die Hilfe für ukrainische Kinder.

Das erstklassige Konzert steht im Zeichen der Solidarität: Der Erlös aus den Spenden des Abends kommt direkt notleidenden ukrainischen Kindern zugute. Der Lions Club Angeln hat 50 vom Krieg in der Ukraine aufs Schlimmste getroffene Personen, insbesondere Kriegswaisen im Alter von 4 bis 16 Jahren, in Begleitung einiger verwitweter Mütter, für zwei Wochen im August 2026 zur Erholung nach Glücksburg eingeladen.

Ein größerer Teil der Kosten für dieses Projekt ist bereits im Frühjahr eingeworben worden, als schon weitere 100 Kinder aus der Ukraine eine Auszeit vom Krieg in unserer Region verbringen konnten. Die Gesamtaktion ist vom ehemaligen Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg, Bogislav-Tessen von Gerlach, angeschoben worden. Gerlach engagiert sich seit dem Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine im Schleswiger Rotary-Club für die unter dem Konflikt leidenden Kinder. Der Lions Club Angeln hat sich dieser Initiative angeschlossen.

Mit dem Konzert „Demokratià“ greifen die in Hamburg und Berlin lebenden Musikerinnen ein aktuelles und inspirierendes Thema auf: die Verbindung von Musik und Demokratie. Ihre musikalischen Auftritte sind bekannt durch Virtuosität und Charme. Ihr Programm in Glücksburg besteht aus eigenen Songs, Chansons und klassischen Werken von Beethoven, Clara Schumann, Mozart, Rameau und Piazzolla. Es ist eine musikalische Reflexion über Freiheit, Gleichheit und Menschlichkeit.

Der Eintritt zu diesem außergewöhnlichen Konzert ist frei. Jedoch werden alle Besucherinnen und Besucher herzlich gebeten, zum Ende des Konzerts mit einer Spende dazu beizutragen, dass den Kindern und ihren Familien ein Stück Hoffnung und Erholung geschenkt werden kann. Der Abend soll zu einem kleinen Lichtblick für Kinder werden, die durch den Krieg so unendlich viel verloren haben.

Foto: Denis Konovalov