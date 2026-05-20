Flensburg Courtyard Sessions 2026

Bereits zum fünften Mal wird der Innenhof der Flensburger Justizbehörden zum Schauplatz der beliebten Flensburg Courtyard Sessions. Dieses exklusive Musikfestival zeichnet sich durch eine ungewöhnliche und beeindruckende Kulisse mit ganz besonderer Akustik aus. Auf der Bühne stehen vor allem lokale und regionale Künstler. So dürfen sich die Besucher in diesem Jahr auf folgende Acts freuen:

Related, bestehend aus den drei Brüdern Justus, Oskar und Hugo Löwe, begeisterte schon beim Butcher Jam im vergangenen Jahr das Publikum. Die ehemaligen Schüler der Duborg-Skolen bringen frischen Wind in die Indie-/Alternative-Rock-Szene.

Die vierköpfige Indie-Rock/Glam-Pop-Band Corduroy County ist für ihren nostalgischen, emotionalen Sound bekannt. Die Bandmitglieder Tristan, Lottie, Sönke und Elva verbinden 70er-Jahre-Flair mit moderner Energie.

Von Flocken ist eine deutsche Indie-Band aus Berlin, die 2016 von dem Sänger und Songwriter Christoph Bietz gegründet wurde. Ihr Sound wird oft als eine Mischung aus markanten Gitarren-Licks, sphärischen Synthesizern und bildstarken Texten beschrieben, die eine Atmosphäre wie in einem Roadmovie erzeugen.

Foto: Aloha_Burn

Als Headliner stehen dieses Jahr Die Andersons auf der Bühne, auch bekannt als Ned, Ted und Brad aus Salt Lake City, Utah. Die Acoustic-Comedy-Rock-Band spielt bekannte Hits der letzten Jahrzehnte in akustischen Versionen und teilt auch gern den einen oder anderen Schwank aus ihrem aufregenden Musikerleben mit euch.

Tickets erhaltet ihr für 29,00 EUR hier:

1. Der Weinladen, Friesische Straße 5, 24937 Flensburg

2. Willy – das Fish-and-Chips-Restaurant für alle Flossen, Schiffbrückstraße 8a, 24937

3. EMS-Fitnessstudios von Körperpuls im Citti-Park, Langberger Weg 4, 24941 Flensburg, und in Sonwik, Fördepromenade 4a, 24944 Flensburg

Zudem habt ihr auch im Onlineshop auf der Homepage der Courtyard Sessions die Möglichkeit, Tickets zu bestellen: https://www.flensburg-courtyard-sessions.de/#tickets

Freitag, 05.06.2025, 18.00 Uhr

Innenhof des Gerichtsgebäudes, Südergraben 22, Flensburg