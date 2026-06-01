Die Künstlerin Martina Junker lädt herzlich zur Kunstausstellung „Blütenzauber“ in das Glashaus des Rosariums Glücksburg ein. Die Ausstellung präsentiert stimmungsvolle, florale Kunstwerke, die den Blick für die Schönheit der Natur schärfen und dazu anregen, ihre positive Wirkung auf unser Wohlbefinden neu zu entdecken. In einer Zeit, in der der Alltag zunehmend von Technik geprägt ist, gewinnt das bewusste Erleben der Natur immer mehr an Bedeutung. Genau hier setzt die künstlerische Arbeit von Martina Junker an.

„Mit meiner Kunst möchte ich den Zauber der Natur einfangen“, sagt die Künstlerin. Ihre Werke spiegeln Optimismus, Leichtigkeit und Lebensfreude wider – Eigenschaften, die sich in der Anmut und Lebendigkeit von Blüten auf besondere Weise zeigen.

Besucherinnen und Besucher haben zudem die Gelegenheit, die Künstlerin persönlich kennenzulernen. In Gesprächen gewährt Martina Junker Einblicke in ihre Arbeitsweise und erzählt die Geschichten hinter ausgewählten Werken.

Die Ausstellung „Blütenzauber“ verbindet auf eindrucksvolle Weise die lebendige Pracht der Rosen im Rosarium mit der künstlerischen Interpretation floraler Motive. Sie lädt dazu ein, in die Welt der Blumen einzutauchen – von den blühenden Rosen im Garten bis hin zu den kunstvoll gemalten Blüten im Ausstellungsraum.

Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei zu erreichen.

05. – 14.06.2026, 11.00 – 18.00 Uhr

Rosarium Glücksburg, Am Schlosspark 2, 24960 Glücksburg