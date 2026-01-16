Ein Reiskocher macht lockeren Reis ohne Anbrennen und mit idealer Konsistenz möglich. Das praktische Küchengerät erfreut sich wachsender Beliebtheit, da es sowohl Reis perfekt zubereiten als auch für Gemüse, Quinoa oder Suppen eingesetzt werden kann. TÜV SÜD-Produktexpertin Anna Huber erklärt, worauf Verbraucher beim Kauf achten sollten.

Funktionsweise und Leistung

Ein Reiskocher arbeitet nach einem einfachen Prinzip: Wasser und Reis werden gemeinsam erhitzt, bis das Wasser vollständig verdampft ist oder der Reis das Wasser vollständig aufgenommen hat. Danach hält das Gerät den Reis automatisch warm. „Wichtig ist, dass das Gerät die Temperatur zuverlässig reguliert, damit der Reis nicht übergart oder anbrennt“, so Huber.

Für die meisten Haushalte genügt eine Leistung zwischen 400 und 700 Watt. Geräte mit höherer Wattzahl garen schneller, verbrauchen aber auch mehr Energie. Moderne Reiskocher verfügen über Sensoren zur Temperatursteuerung und automatische Abschalt- oder Warmhaltefunktionen, die für gleichbleibende Ergebnisse sorgen. Sogenannte „Fuzzy-Logic“-Systeme passen die Garzeit sogar automatisch an verschiedene Reissorten an und verhindern Fehlbedienungen.

Größe und Fassungsvermögen

Reiskocher gibt es in vielen verschiedenen Größen – vom kompakten Modell für Single-Haushalte bis zur Großfamilien-Version.

1 Liter Fassungsvermögen reicht für etwa 2-3 Portionen.

1,5 bis 2 Liter sind ideal für Familien.

Wer häufig Gäste bekocht, sollte ein Modell mit 3 Litern oder mehr wählen.

Ein herausnehmbarer Innentopf mit Antihaftbeschichtung erleichtert das Servieren und Reinigen. „Beim Kauf sollte man darauf achten, dass die Beschichtung langlebig und frei von Schadstoffen wie BPA oder PTFE ist“, empfiehlt Huber. Eine klare Füllstandsskala im Inneren verhindert Messfehler und sorgt für gleichbleibende Ergebnisse.

Ausstattung und Zusatzfunktionen

Viele Reiskocher können mehr als nur Reis zubereiten. Programme für Quinoa, Hirse, Suppe, Porridge oder Dämpfen machen das Gerät vielseitig. Ein Dampfaufsatz ermöglicht die schonende Zubereitung von Gemüse oder Fisch. „Für Komfort sorgen Timer-Funktionen, eine Warmhalteautomatik oder ein akustisches Signal, das ertönt, wenn der Reis fertig ist“, so die Expertin. Besonders praktisch sind Geräte mit LCD-Display und klarer Menüführung. Für Vielnutzer können Apps oder eine smarte Steuerung per Bluetooth/WLAN einen zusätzlichen Komfort bieten.

Sicherheit und Handhabung

Da Reiskocher mit Dampf und Hitze arbeiten, spielen Sicherheit und Handhabung eine zentrale Rolle. Wichtig sind rutschfeste Füße, hitzebeständige Griffe sowie ein sicher verriegelbarer Deckel, der Druck und Dampf zuverlässig hält. Auch ein integrierter Überhitzungsschutz ist wichtig, um das Gerät bei zu hohen Temperaturen automatisch abzuschalten. Ein Cool-Touch-Gehäuse verhindert Verbrennungen, wenn der Kocher im Betrieb berührt wird. Das ist besonders in Haushalten mit Kindern ist das ein entscheidender Vorteil. Ein gut schließender Dampfauslass reduziert zudem das Risiko von heißen Wasserspritzern.

Reinigung und Pflege

Ein herausnehmbarer Topf und ein abnehmbarer Kondenswasser- oder Dampfdeckel erleichtern die Reinigung. Viele Teile sind spülmaschinengeeignet, sollten aber regelmäßig auf Rückstände überprüft werden. Nach jedem Gebrauch empfiehlt es sich, das Gerät und das Zubehör gründlich zu trocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Geräte mit glatten Edelstahlflächen und weniger Ecken erleichtern die Hygiene zusätzlich.

Energieeffizienz und Langlebigkeit

Geräte mit automatischer Abschaltung und guter Wärmeisolierung sparen Energie. Hochwertige Modelle verfügen über robuste Sensoren und langlebige Beschichtungen, die eine gleichmäßige Hitzeverteilung gewährleisten. Ersatzteile wie Dichtungsringe oder Messbecher sollten erhältlich sein, denn das verlängert die Lebensdauer. Ein Blick auf die Reparierbarkeit und die verfügbaren Ersatzteile lohnt sich besonders bei regelmäßigem Gebrauch.

TÜV SÜD gibt Sicherheit

Beim Kauf sollten Verbraucher auf das GS-Zeichen für „Geprüfte Sicherheit“ und das blaue TÜV SÜD-Oktagon achten. TÜV SÜD prüft Reiskocher unter anderem auf elektrische Sicherheit, Materialqualität, Temperaturregelung und Bedienkomfort. So können Käufer sicher sein, dass ihr Gerät zuverlässig und sicher funktioniert.

Bildrechte: TÜV SÜD; Fotograf: Conny Kurz