Praxis-Workshop für Selbstbau-Interessierte

Selber bauen und putzen mit Lehm und Kalk: artefact bietet Praxis-Workshop für handwerklich ambitionierte Laien an. Vom 24. – 26. April werden im Glücksburger Zentrum für nachhaltige Entwicklung erstmals auch Hanfkalk-Elemente als Putzträger verwendet. Nach einem ersten erfolgreichen Kurs im vergangenen Herbst wird vom 24. – 26. April 2026 im Zentrum für nachhaltige Entwicklung, artefact in Glücksburg/Ostsee erneut ein Einsteiger-Workshop für privat und beruflich Interessierte zu Bauen mit Lehm und Kalk sowie anderen nachwachsenden Rohstoffen angeboten. Das Wohlfühlklima im Gästehaus, das mit dem Deutschen und Schleswig-holsteinischen Nachhaltigkeitspreis 2025 ausgezeichnet wurde, kann dabei von den Teilnehmern selbst erlebt werden.

artefact gemeinnützige GmbH

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