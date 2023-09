Nun dauert es nicht mehr lange: In wenigen Tagen startet die Niederdeutsche Bühne Flensburg in die neue Spielzeit 2023-2024! Aus diesem Anlass sprach das Flensburg Journal mit Rolf Petersen, dem Künstlerischen Leiter und Geschäftsführer der Niederdeutschen Bühne Flensburg.

Bevor wir im Einzelnen auf das kommende Programm eingehen werden, war und ist es Rolf Petersen wichtig, noch einmal rückblickend auf die vor der Sommerpause beendete Spielzeit 2022-2023 einzugehen und diese rückblickend einzuordnen.

Die Niederdeutsche Bühne in Flensburg, Augustastraße 5

Rückblick

„Die vergangene Spielzeit war die erste ohne die fast schon gewohnten Corona-Maßnahmen, die drei Jahre lang das Theaterleben an der NDB erheblich eingeschränkt haben“, beginnt der Geschäftsführer seine Rückschau. „Dennoch war es für uns keine normale Spielzeit. Wir hatten gehäuft immer wieder Probleme, es kam vieles zusammen, denn wegen Krankheit mussten viele Spieltermine oft mehrfach verschoben und einige Rollen sogar umbesetzt werden, was das Programm natürlich sehr durcheinanderwirbelt hat. Mein besonderer Dank geht hier natürlich an unser immer wieder verständnisvolles Publikum und an die Ensembles der betroffenen Stücke, die immer wieder mit großem Engagement die vielen Änderungen mitgetragen haben. Da es keine Doppelbesetzungen für die Rollen gibt, mussten stets Schauspieler einspringen, mit denen die Rollen natürlich erst geprobt werden mussten – es war wirklich eine sehr turbulente Spielzeit für alle Beteiligten.“

Für Rolf Petersen war es bereits die 23. Spielzeit, denn seit 2000 ist er in seinem jetzigen Amt zuhause. „Dennoch war es insgesamt eine erfreuliche Spielzeit, wir hatten mit 175 Vorstellungen wieder rund 19.000 Zuschauer. Doch das Niveau der Zeit vor der Pandemie haben wir noch nicht wieder erreicht aus zwei Gründen: Bedingt durch Corona haben wir an die 350 Abonnenten verloren; erst allmählich bauen wir den Stamm nach und nach wieder auf – das dauert natürlich seine Zeit und eine gewisse Fluktuation unter den Abonnenten ist von Jahr zu Jahr sowieso „normal“. Außerdem wurden nur 4 Theaterstücke statt der sonst üblichen fünf im Abonnement angeboten – das machte sich eben auch bemerkbar“, kennt Petersen die Umstände des Rückgangs ganz genau. „Aber noch einmal: Es war unterm Strich künstlerisch und wirtschaftlich eine gelungene Spielzeit!“

Szene aus „Keen Utkamen mit dat Inkamen“; Foto: Sönke Pencik, www.nencik.de Szene aus „De gode Indruck“; Foto: Sönke Pencik, www.nencik.de

Die neue Spielzeit 2023-2024 – mit vier Premieren im Abo

„Seit einigen Tagen, genau seit dem 22. August, ist unser Büro wieder geöffnet, können Karten und auch noch bis Anfang Oktober Abos erworben werden. Und: In knapp zwei Wochen, am 10. September 2023, findet schon unsere erste Premiere statt, in unserem Studio in der Augustastraße. Gespielt wird die Komödie um eine „Offene Zweierbeziehung“: op Platt „Mien Mann will mehr“. Sie können sicher sein, dieser Komödien-Klassiker bietet beste Theaterunterhaltung!“, gibt Rolf Petersen den Zuschauern einen Vorgeschmack auf das Stück.

Die nächste Premiere findet dann im Stadttheater Flensburg in der Rathausstraße statt, dort geht es am 7. Oktober 2023 auf eine musikalische Reise: „Willkamen in de Wesseljohren“ lautet der Titel dieser Revue, die unter dem Titel „Heiße Zeiten“ in den letzten Jahren bereits viele Bühnen erobert hat. Begleiten Sie die vier „Damen in den besten Jahren“ auf ihrer vielleicht abenteuerlichsten Reise!

Dann haben wir schon bald den Monat November: Die Vorweihnachtszeit kommt bereits in Sicht, und mit ihr das alljährliche Kinderstück der Niederdeutschen Bühne, seit Jahrzehnten ein erfolgreicher Dauerbrenner der NDB! Am 17. November 2023 ist es soweit: „Das Dschungelbuch“ hat Premiere im Studio. Die kleinen Zuschauer – und natürlich auch die zugehörigen Großen – begleiten Mowgli, Balu und all die anderen auf ihren Abenteuern im Dschungel. Ein Kinderbuchklassiker, der garantiert als Familienunterhaltung bei allen Beteiligten für viel Freude und Vergnügen sorgen wird.

„Premierenmäßig war es das dann schon im Kalenderjahr 2023. Doch der Terminkalender ist insbesondere im Weihnachtsmonat Dezember stets prall gefüllt, kaum ein Tag ohne Vorstellung, meist sogar mehrere an einem Tag!“, berichtet Rolf Petersen vom intensivsten Aufführungsmonat eines jeden Kalenderjahres.

Die erste Premiere des Kalenderjahres 2024 ist dann auf den 17. Februar 2024 datiert. An diesem Tag wird „Allens, wat ik seker weet“ gespielt: eine Komödie von Andre Bovell, die die unterschiedlichsten Beziehungsgeflechte innerhalb einer Familie zum Thema hat. Rolf Petersen dazu: „Eine herzerwärmende Komödie mit sehr viel Tiefgang!“

Schließlich am 6. April 2024 die vierte und somit letzte Premiere der Spielzeit 2023-2024: „Barfoot in’n Park“, eine äußerst vergnügliche und abwechslungsreiche Ehekomödie von Neil Simon. Dem einen oder anderen vielleicht schon von der Verfilmung „Barfuß im Park“ aus den 60er Jahren mit Robert Redford und Jane Fonda in den Hauptrollen bekannt, bietet diese niederdeutsche Erstaufführung einen ganz besonderen Spaß für die Akteure und natürlich auch für die Zuschauer.

Eine wahre Schatzkammer: die Requisiten

Was wird noch geboten in 2023-2024?

Außerhalb des Abonnements wird eine weitere Premiere Teil des Programms sein: Am 26. Oktober 2023 wird das Ein-Personen-Stück „Mien Naam is Peggy“ Premiere haben. Ein köstlicher Monolog über eine Frau, die sich höchst amüsant auf ein neues „Date“ vorbereitet – das sollte man sich nicht entgehen lassen!

Neben den bereits genannten Theaterstücken stehen weitere Sonderveranstaltungen auf dem Spielplan im NDB-Studio, so wie es die Stammgäste der Niederdeutschen Bühne schon seit Langem kennen.

Neben „De Plattdüütsche Fröhschoppen“ sind das hauptsächlich Lesungen und Konzerte: Musikalisch verwöhnen am 29. September 2023 die „Flensburger Sahneschnittchen“ aufs Neue ihr Publikum, gefolgt von Andrea Bongers am 21. Oktober 2023, die erstmalig mit ihrem Solo-Programm „Bock drauf!“ bei der NDB zu Gast ist. Außerdem darf sich das Publikum auch auf einen weiteren Solo-Abend mit Sandra Keck vom Ohnsorg-Theater freuen: „Sabbel nicht – sing!“ heißt es am 16. März 2024. Vorher noch am 19. Januar 2024 steht noch ein musikalisches Programm mit Ohrwurm-Garantie auf dem Spielplan: auch erstmalig bei der NDB wird Steffie Steup die Flensburger mit ihrer Revue „Rock-Pop-Platt“ begeistern. Außerdem machen am 3. Februar 2024 „Die Deichgranaten“ nach ihrem erfolgreichen Gastspiel in der letzten Spielzeit zum zweiten Mal Halt in Flensburg. Und natürlich wird auch das traditionelle Weihnachtsprogramm im Dezember 2023 nicht fehlen, ergänzt durch die „Wilden Weiber“, die das Publikum mit einem Märchenprogramm auf das Weihnachtsfest einstimmen wollen. Und wie seit vielen Jahren kommt selbstverständlich auch wieder Matthias Stührwoldt nach Flensburg: Wie aus früheren Spielzeiten gewohnt, betritt der Bio-Bauer am 20. Oktober 2023 die Bühne und gibt seine plattdeutschen Geschichten unter dem Motto „Best of“ in seiner charmanten Erzählweise zum Besten.

Viele dieser Sonderveranstaltungen finden übrigens wieder als Gastspiele in Kooperation mit dem Flensburger Autohaus AZF statt, die, darüber freut sich Rolf Petersen besonders, fortgeführt wird und der NDB auch ein neues Publikum beschert, wie die letzte Spielzeit gezeigt hat.

Soweit zum Programm der NDB mit dem Stand Ende August 2023.

Szene aus „Veer Mannslüüd in´n Nevel“; Foto: Sönke Pencik, www.nencik.de Klein aber fein: die Bühne

Fazit

Rolf Petersen wünscht sich bezüglich des Ablaufs eine hoffentlich ruhigere Spielzeit als die vorherige: „Man sollte nicht vergessen, dass beinahe alle Akteure – sowohl auf als auch hinter der Bühne – ehrenamtlich agieren und dabei allesamt ein großes Engagement an den Tag legen, damit alles reibungslos funktioniert“, weiß er den Einsatz der Ehrenamtler sehr zu schätzen. „Doch auch die übrigen Profis, also die Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner sowie die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen der Bühne leisten großartige Arbeit und engagieren sich vorbildlich für diese wunderbare Bühne!“

„Es ist in der nun schon über hundertjährigen Geschichte der Bühne ein ziemlich umfangreicher Proben- und Spielbetrieb geworden, so dass aus Haftungsgründen das operative Geschäft unserer Bühne neben dem eingetragenen Verein in eine gGmbH umgewandelt wurde“, gibt Rolf Petersen uns mit auf den Weg.

Das Flensburg Journal hat im Laufe des Gesprächs einen unmittelbaren Eindruck sowohl vom attraktiven Programm als auch vom gesamten Drumherum bei der Niederdeutschen Bühne gewinnen können. Der Redakteur bedankt sich dafür ganz herzlich bei Rolf Petersen, der freimütig „aus dem Nähkästchen“ dieses wunderbaren Theaters plauderte und uns auf die kommende Spielzeit durchaus „lecker“ machte: Wir blicken mit großer Vorfreude auf die unmittelbar bevorstehende Spielzeit 2023 – 2024 der Niederdeutschen Bühne!

Mit Rolf Petersen sprach Peter Feuerschütz

Fotos: Sven Geißler, NDB