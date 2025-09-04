Es ist Zeit für eine weitere YAYA Schlagernacht! Freut euch auf einen großartigen Abend mit erfrischenden Getränke, die euch an gleich drei Bars serviert werden, leckere Snacks zur Stärkung und natürlich auf das aus dem YAYA bekannte DJ-Duo Jürgen & Jan! Die beiden beliebten DJs wissen genau, was ihr hören wollt, und bringen euch in kürzester Zeit mit den besten deutschen Schlagern auf die Tanzfläche!

Hier findet ihr Infos zur Veranstaltung und dem Ticket-Verkauf:

https://culturgut.eu/veranstaltungskalender/yaya-schlagernacht-6/

Samstag, 20.09.2025, 21.00 Uhr

C.ulturgut, Flensburg