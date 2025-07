Unter, auf und am Wasser Schleswig-Holsteins Lebensräume entdecken: Ob Nordsee, Ostsee oder Binnenland – Schleswig-Holstein bietet facettenreiche Naturerlebnisse rund ums Wasser. Zwischen Wattenmeer und Förden, Seen und Schleiufer reichen die Angebote von interaktiven Ausstellungen und Aquarien über naturkundliche Führungen bis hin zu Kutterfahrten und Kanutouren. Wer im echten Norden unterwegs ist, begegnet Wasser als prägendem Element – und entdeckt dabei eine große Vielfalt an Lebensräumen, Perspektiven und Bildungsangeboten für alle Altersgruppen.

Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein hat unter dem Motto „unter, auf und am Wasser“ in 2 Teilen einige Highlights zusammengestellt. Dieser erste Teil widmet sich der Ostsee und dem Binnenland.

OSTSEE

Reiseziele an der Ostseeküste bieten zu jeder Jahreszeit eine frische Brise Seeluft. Besonders gefragt sind Strandurlaub und Wassersport in der sommerlichen Feriensaison. Doch es gibt viele weitere Aktivitäten auf, am und unter Wasser in den zahlreichen Buchten und Förden und Städten zu entdecken.

Flensburg: Unterwasserwelten entdecken

Nur wenige Schritte vom Ostseebad Strand entfernt hat das Tauchermuseum Flensburg seinen neuen Ankerplatz gefunden. Es ist das einzige öffentliche Museum dieser Art in Deutschland. Die Ausstellung bietet spannende Einblicke in die Entwicklung des Tauchens – fachkundig aufbereitet und mit viel Liebe zum Detail.

Direkt an der Küste lädt die Naturpädagogin Gudrun Perschke-Mallach Familien dazu ein, bei der Mitmachführung „Die Ostsee und ihre Schätze“ Flora und Fauna des Strandes spielerisch zu entdecken. Bei dieser Naturzeit lernen die Gäste durch eigenes Forschen und kreative Aktionen mehr über die Besonderheiten der Ostsee und ihre Entstehung.

Kiel: Mee(h)r als eine Ausstellung

Mitten in der Kieler Innenstadt lädt der Erlebnisraum SEALEVEL zu einer faszinierenden Reise durch die Weltmeere ein – von der glitzernden Oberfläche bis in die geheimnisvollen Tiefen. Die interaktive und kostenfreie Ausstellung zeigt eindrucksvoll, wie wichtig die Ozeane für unser Leben sind, aber auch, welchen Bedrohungen sie ausgesetzt sind. Modelle, Forschungsgeräte, Gesteinsproben und Tiefseefischpräparate geben Einblicke in die Meeresforschung. Das Gemeinschaftsprojekt von Landeshauptstadt Kiel, Kiel-Marketing, GEOMAR, der Fachhochschule Kiel und Kiel Marine Science (CAU) wurde bewusst zentral in der Fußgängerzone angesiedelt, um Begegnung, Bildung und Meerbegeisterung zu vereinen.

Eckernförde: Gehen Sie der Ostsee auf den Grund

Wer wissen will, wie sich ein Plattfisch anfühlt, besucht am besten das Eckernförder Ostsee Info-Center direkt an der Strandpromenade. Herzstück der Ausstellung ist das Fühlbecken, in dem Gäste Seesterne, Strandkrabben und Plattfische hautnah erleben können. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Seegraszucht, das die ökologische Bedeutung dieses Lebensraums verdeutlicht. Weitere Highlights sind drei Meerwasser-Aquarien, ein virtueller Erlebnistunnel über den Meeresboden der Eckernförder Bucht sowie ein interaktives Modell der Küstenlandschaft mit Steilküste, Salzwiese und Strand.

Das vielfältige Veranstaltungsprogramm umfasst Fütterungen am Wochenende, Bernsteinschleifen, Kescher Touren und Fang-Erlebnis-Fahrten mit dem Kutter ECKE 4.

Fehmarn: Meereserlebnisse zwischen Fischkutter und Vogelvielfalt

Beim Inselfischer in Burgstaaken geht es an Bord eines echten Fischkutters auf eine etwa einstündige Tour durch den Yacht- und Fischereihafen hinaus auf die Ostsee. Dort wird ein Netz ausgeworfen – der Fang wird an Deck unter fachkundiger Anleitung vorgestellt und im Anschluss schonend wieder ins Meer entlassen.

In Burg auf Fehmarn lädt das Meereszentrum zu einer Reise in die bunte Welt der tropischen Ozeane ein. In weitläufigen Aquarienanlagen mit Haifischbecken, Lagunenaquarien und einem begehbaren Unterwassertunnel begegnen Besucher faszinierenden Meerestieren wie Korallenfischen, Seepferdchen, Feuerfischen und Rochen. Ein idealer Ort, um Staunen und Wissen zu verbinden – für Groß und Klein.

Im Westen der Insel liegt mit dem NABU Wasservogelreservat Wallnau eines der bedeutendsten Naturschutzgebiete Fehmarns. Rund 300 Hektar geschützte Küstenlandschaft bieten ideale Bedingungen für Wasservögel wie Enten und Zugvögel. Besucherinnen und Besucher entdecken die Natur auf einem Naturerlebnispfad oder vom 10 Meter hohen Aussichtsturm mit weitem Blick über das Gelände.

Grömitz: Trockenen Fußes abtauchen

Die Unterwasserwelt der Ostsee erkunden, ohne dabei nass zu werden? Das geht mit der Tauchgondel in Grömitz. Am Kopf der Seebrücke tauchen bis zu 30 Besucher in das einzigartige Ökosystem ab und beobachten mit etwas Glück Dorsche, Heringe und Quallen aus nächster Nähe. In der Gondel präsentiert das 3D-Unterasserkino spannende Fakten und Besonderheiten zu Flora und Fauna der Ostsee. Die Gondolieri stehen bei Fragen Rede und Antwort und freuen sich auf ein erlebnisreiches Abtauchen.

Travemünde: Warum ist die Scholle platt – Meereswissen zum Anfassen und frischer Fisch direkt vom Kutter

Direkt auf dem Priwall, in unmittelbarer Nähe zum Museumsschiff Passat, lädt die Ostseestation Travemünde zu einer faszinierenden Entdeckungsreise durch die Unterwasserwelt der Lübecker Bucht ein. Als Kombination aus Aquarium und Meeresmuseum bietet die Station fundiertes Wissen und lebendige Einblicke in das Leben unter der Wasseroberfläche – von Schollen über Seesterne bis hin zu Krabben und kleinen Fischen. Rund 25 Schau- und Fühlbecken ermöglichen Gästen direkten Kontakt mit den tierischen Bewohnern der Ostsee. Bei mehreren täglich stattfindenden fachkundig geführten Rundgängen erfahren Gäste anschaulich, warum die Scholle platt ist, ob Seesterne Augen haben und welche Besonderheiten die Ostsee auszeichnen.

Im Travemünder Fischereihafen stechen die Kutter bereits früh am Morgen in See und kehren gegen Mittag mit frischem Fang zurück. Dann gibt es direkt am Kai ganz frische Fischbrötchen zu kaufen. Den Klönschnack dazu gibt es kostenlos.

Maasholm: Wasserwelt erleben im Naturerlebniszentrum

Das Naturerlebniszentrum Maasholm, direkt an der Schleimündung gelegen, bietet vielfältige Einblicke in die Naturlandschaft Schleswig-Holsteins. In mehreren Ausstellungen werden Themen wie die Entstehung der Ostsee, die ökologische Bedeutung der Schlei sowie das Leben und Wirtschaften am Wasser anschaulich präsentiert. Interaktive Stationen, Modelle und Mikroskope veranschaulichen das Leben im und am Wasser.

Das Angebot wird durch eine wissenschaftliche Vortragsreihe ergänzt, wo Fachleute anschaulich über aktuelle Forschungsergebnisse und naturkundliche Themen berichten. Bevorstehende Themen sind zum Beispiel Ergebnisse der Forschung in Maasholm, sowie die Auswirkung auf Klima, Flora und Fauna von kleineren Ozeanwirbeln.

ZWISCHEN DEN KÜSTEN

Nicht nur an Schleswigs-Holsteins Meeresküste gibt es reichlich Wasser. 163 Flüsse und Bäche durchziehen das Land, Seenlandschaften prägen viele Regionen des Landes und bieten vielfältige Möglichkeiten für Wassersport und Erholung in der Natur. Ein weiteres Highlight ist der Nord-Ostsee-Kanal, der auf knapp 100 Kilometern nicht nur eine wichtige Wirtschaftsader, sondern auch ein außerordentlich beliebtes Ausflugsziel ist.

Eutin: Erlebniswelt Wasser im Kescher

Selbst ein Tropfen Wasser bedeutet bereits Leben. In den Seen und Gewässern in Eutin sowie der Holsteinischen Schweiz gibt es einiges zu entdecken. Die Gewässer-Forscher sind dabei mit Keschern, Lupen und anderem Zubehör ausgestattet und begeben sich auf ihre Reise, um Lebewesen unter und über der Wasseroberfläche zu beobachten. Sowohl der Naturpark Holsteinische Schweiz wie auch der Erlebnis Natur e.V. bieten Gruppenangebote für Kinder an, die sich mit dem Lebensraum Wasser beschäftigen.

Plön: Naturkundliche Kanutour

Wie sensibel und zugleich erstaunlich vielfältig das Ökosystem See ist, erfahren kleine und große Naturentdecker zwischen Ende Juni und Anfang September bei einer geführten Kanutour durch die Seenlandschaft rund um Plön. Naturkundliche Experten erklären unterwegs detailliert die heimische Wasserfauna und die Gäste können mit wachsamen Augen Kormorane bei der Fischjagd und – mit etwas Glück – sogar einen majestätischen Seeadler am Himmel beobachten. Zwischendurch lädt eine naturbelassene Bucht zum Durchatmen ein – perfekt für ein Fischbrötchen oder ein kleines Picknick direkt am Wasser.

Lauenburg: Mensch, Modell, Maschine – Leben und Arbeiten auf der Elbe

Im Elbschifffahrtsmuseum Lauenburg erleben Besucher und Besucherinnen auf drei Etagen eine interaktive Ausstellung zur Geschichte der Elbeschifffahrt. Unter dem Titel „Mensch – Modell – Maschine“ stehen die Menschen im Mittelpunkt, die Flöße, Schiffe und Antriebe konzipiert, gebaut und betrieben haben. Die Ausstellung vermittelt die Entwicklung von Arbeit und Alltag an und auf der Elbe über die vergangenen 1000 Jahre hinweg. Besonders plastische Eindrücke vermitteln Themenräume, beispielsweise mit einem begehbaren Elb-

Boden oder einer simulierten Eisschollenlandschaft.

Zum Museum gehört zudem der historische Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ (Baujahr 1900), der in der Saison von Ende April bis Ende September regelmäßig für Ausflugsfahrten auf der Elbe eingesetzt wird.

Pressemitteilung Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH

Foto: © Oliver Franke