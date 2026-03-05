Moritz Neumeier ist einer von den Guten. Das ist klar. Links, antirassistisch, feministisch – ist er ja alles, macht er ja alles. Da kann man sich ja nun ein bisschen drauf ausruhen und den Leuten erzählen, wie sie zu leben haben. Gut, ein oder zwei Sachen gäbe es da eventuell noch, über die man nachdenken könnte. Und das Patriarchat ist ja auch noch nicht abgeschafft. Na dann macht er eben doch noch ein Programm und nimmt das Ganze mal unter die Lupe. Moritz Neumeier geht gemeinsam mit dem Publikum dahin, wo es wehtut: ins eigene Leben, zu den eigenen Privilegien und ganz tief runter in unsere gutmeinende Seele. Das wird witzig!

Donnerstag, 12.03.2026, 19.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg

Foto: Daniel_Dittus