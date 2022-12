An der Dualen Hochschule Schleswig-Holstein (DHSH) in Flensburg ist Dr. Lars Frederik Nielsen von Wissenschaftsministerin Karin Prien zum Professor ernannt worden. Seit September lehrt der bestellte Steuerberater insbesondere Steuern im Fachbereich Betriebswirtschaftslehre der Hochschule.

Nach einem dualen Studium in der Finanzverwaltung absolvierte Nielsen ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald. Parallel arbeitete er studienbegleitend bereits als Steuerberatungsassistent u. a. in Schleswig. Während seiner anschließenden Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre am Institut für Wirtschaftsprüfung und Steuerwesen der Universität Hamburg und seiner Bestellung zum Steuerberater promovierte der aus Ellingstedt stammende Nielsen im Bereich des internationalen Steuerrechts. Zusätzlich erlangte er einen weiteren akademischen Grad zum Master of International Taxation am Interdisziplinären Zentrum für Internationales Finanz- und Steuerwesen der Universität Hamburg. Nach seiner Tätigkeit als Steuerberater bei der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wechselte er 2022 an die DHSH.

„Wir freuen uns sehr, mit Prof. Nielsen unsere Professorenschaft in diesem für uns wichtigen Themenfeld erweitern zu können“, so DHSH-Präsident Prof. Dr. Martin Reckenfelderbäumer bei der Übergabe der Ernennungsurkunde. „Mit seinen akademischen als auch berufspraktischen Erfahrungen wird er für uns bei der Weiterentwicklung der Lehre wichtige Schwerpunkte setzen können“, so Reckenfelderbäumer.

Text und Foto: Duale Hochschule Schleswig-Holstein (DHSH)