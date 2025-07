Youkali – das ist ein utopisches Land, in dem sich Sorgen in Luft auflösen und alle Menschen einander mit Liebe und Respekt begegnen. Kurt Weill schrieb die berühmte Tango-Habanera mit diesem Titel während seiner Zeit im Pariser Exil, nachdem er 1933 aufgrund seiner jüdischen Abstammung aus Deutschland fliehen musste. Kaum jemand bringt die große Sehnsucht in diesem Werk so hautnah und authentisch zum Ausdruck wie der Chansonier Vladimir Kornéev, der sein Heimatland Georgien ebenfalls im Krieg verlassen musste und seit seiner Kindheit in Deutschland lebt. Mit einem beeindruckenden Stimmumfang, feinen Schattierungen und viel Gefühl stellt der studierte Sänger und Schauspieler seine ganz persönliche Hommage an Kurt Weill zu dessen 125. Geburtstag vor.

Als Artist in Residence des internationalen »Kurt Weill Fest« 2020 in Dessau kann er dabei aus einem breiten Repertoire schöpfen: Sowohl der frühen legendären Zusammenarbeit mit Bertolt Brecht trägt er – etwa mit der Zuhälterballade – Rechnung als auch Weills Zeit in New York, wo zahlreiche Musicals für den Broadway entstanden.

Samstag, 26.07.2025, 19:30 Uhr

Stadttheater, Flensburg

Foto: Vladimir Kornéev © Elena Zaucke