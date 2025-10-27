Altstadt: Geschichte & Geschichten

Altstadt, Architektur und die einzigartigen Kaufmannshöfe mit allerlei Geschichten und Anekdoten über sich und ihre Bewohner. Was war der Westindienhandel? Und warum wird Flensburg als RUMstadt bezeichnet? Begleite uns auf einem Spaziergang vom Nordermarkt entlang der Fußgängerzone in Richtung Südermarkt und erkunde die Altstadt mit all ihren Facetten mit unseren erfahrenen Gästeführern!

Treffpunkt: Nordermarkt/Neptunbrunnen

Termine: 02./16./30. November, 14.00 - 15.30 Uhr

Malerisches Kapitänsviertel

Ein Spaziergang in stillen Ecken und Winkeln der historischen Altstadt zwischen den Kirchen St. Johannis und St. Jürgen. Auf dieser Tour siehst du beschauliche Gassen, Quellen, idyllische Gärten sowie historische und einfach bezaubernde Häuser.

Treffpunkt: Holmpassage/Wasserrad am ZOB

Termine: 09./14./23. November, 14.00 - 15.30 Uhr

Rumgeschichte und südliche Altstadt

Gehe auf Entdeckungsreise durch die südliche Altstadt und lerne individuelle und einzigartige Kaufmannshöfe kennen. Erkunde mit deinem Guide den Südermarkt, die malerische Rote Straße sowie das Braasch Rum Manufaktur Museum. Du erlebst die Flensburger Rumgeschichte mit allen Sinnen: Du riechst und schmeckst „das flüssige Gold der Karibik“. Das Rumhaus Braasch lädt zu Kostproben aus eigener Herstellung ein.

Treffpunkt: Holmnixe/Holm, Ecke Nikolaistraße

Termine: 01./08./15./22. November, 11.30 - 13.00 Uhr

Höfe, Rum & alte Schiffe

Die klassische Führung durch die nördliche Altstadt Flensburgs: Du erkundest den historischen Hafen und seine Höhepunkte. Entdecke hierbei alte Kaufmannshöfe, die kuriosen Schuhleinen über der Norderstraße und das Rumhaus Braasch in der Großen Straße.

Treffpunkt: Anker vor dem Schifffahrtsmuseum

Termine: 06./13./20./27./29. November, 11.30 - 13.00 Uhr

Rum- & Zucker-Tour

Lerne Flensburg als Rumstadt kennen. Erlebe die Orte aus der Zeit des Westindienhandels mit alten Speichern, malerischen Kaufmannshöfen und dem Rumhaus Braasch in der Großen Straße.

Treffpunkt: Holmpassage/Wasserrad am ZOB

Termine: 07./21. November, 14.30 - 16.00 Uhr

Fru Hansen und die Flensburger Weihnachtswelt

Schon einmal „Petuh“ gehört – die besondere Flensburger Sprache? Gästeführerin Ruth Rolke nimmt dich auf eine Zeitreise mit. Von dem Anleger des Salondampfers Alexandra an der Hafenpromenade startet ihr in Richtung Oluf-Samson-Gang. Die Führung geht über die Norderstraße, zum Hof der Marienkirche bis hin zum Nordermarkt. Dort wartet ein leckerer Punsch oder Kakao auf dich.

Treffpunkt: Anleger Salondampfer Alexandra/Schiffbrücke

Termin: 28. November, 14.30 - 16.00 Uhr

Weihnachten, Wichtel und Kostbarkeiten

Appetit auf Flensburger Köstlichkeiten? Diese geschmackvolle Stadtführung nimmt dich mit auf eine kulinarische Reise durch Flensburgs Altstadt mit ihren historischen Kaufmannshöfen und malerischen Gassen. Entdecke die Altstadt mal anders und genieße die kulinarische Vielfalt: Fischhäppchen, etwas Süßes und Rum – hier kommen alle Geschmäcker auf ihre Kosten.

Treffpunkt: Hof Borgerforeningen/Brunnen

Termin: 24. November, 15.30 - 17.00 Uhr

Nachtwanderung – Kuriositäten & Mysterien

Im Schein der Taschenlampe erkundest du mit unserem Gästeführer Knut Franck die Gebäude und Denkmäler auf dem Alten Friedhof und im Christiansenpark. Dabei erlebst du Bundsenkapelle, Mumiengrotte, Idstedt-Löwe und Spiegelgrotte im wahrsten Sinne des Wortes in neuem Licht. Währenddessen erfährst du Anekdoten und Besonderheiten aus Flensburgs Geschichte.

Hinweis: Taschenlampe nicht vergessen!

Treffpunkt: Nordermarkt/Neptunbrunnen

Termin: 17. November, 19.00 - 21.30 Uhr

KONTAKT & BUCHUNG für alle diese Führungen:

Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH | Touristinformation Flensburg Nikolaistraße 8

24937 Flensburg | Fon +49 (0)461 90 90 920 | E-Mail info@flensburger-foerde.de | www.flensburger-foerde.de

Wichtiger Hinweis: Die TAFF führt die Stadtführungen nur mit vorheriger Anmeldung und einer Teilnehmerbegrenzung

durch. Gäste können sich telefonisch, per E-Mail oder persönlich für eine Stadtführung anmelden. Die Buchung und Bezahlung der Tickets ist ebenfalls online möglich unter: www.flensburger-foerde.de/erlebnis/erlebnisse

Foto: Benjamin Nolte