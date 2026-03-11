Informationsabende im April

Der Pflegekinderdienst der Stadt Flensburg sucht Menschen, die für Kinder zur Verfügung stehen, deren Eltern die Betreuung vorübergehend oder auch länger nicht wahrnehmen können. Insbesondere Personen mit und ohne Kinder im Alter zwischen 30 und 45 Jahren sind hier angesprochen. Potenzielle Pflegeeltern sollten gern bereits Erfahrungen im Umgang mit eigenen und fremden Kindern mitbringen. Die finanziellen Verhältnisse müssen stabil und die räumlichen Verhältnisse sollten großzügig sein; auch sollte das künftige Pflegekind ein eigenes Zimmer haben.

Der Wunsch des Pflegekinderdiensts der Stadt Flensburg ist, dass sich Pflegeeltern nach der Aufnahme Zeit für ihr Pflegekind nehmen. Erfüllen sie die Voraussetzungen, können sie für eine gewisse Zeit elterngeldähnliche Leistungen erhalten.

Pflegeeltern müssen sich darüber im Klaren sein, dass Kinder aus belasteten Familien sehr viel Unterstützung benötigen. Außerdem sollten sie offen für die Zusammenarbeit mit den Angehörigen des Kindes und weiteren unterstützenden Diensten sein.

Weitere Informationen werden bei zwei Informationsabenden im April gegeben. Diese finden für Einzelpersonen und Paare am Dienstag, 14. April, im Raum E 67 im Rathaus, und am Donnerstag 23. April, online (Link auf www.flensburg.de) statt, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr. Der Pflegekinderdienst bietet überdies einen umfassenden Vorbereitungskurs an. Er beginnt im September 2026. Der Vorbereitungskurs ist im Übrigen Voraussetzung für die Aufnahme eines Pflegekindes. Man kann sich ab sofort bewerben. Interessierte können den Pflegekinderdienst telefonisch, per E-Mail oder auf dem Postweg erreichen:

Stadt Flensburg

Pflegekinderdienst

Rathausplatz 1

24931 Flensburg

E-Mail: adoption-und-pflegekinder@flensburg.de

Telefon: 0461-854127

Pressemitteilung Stadt Flensburg

Foto: Envato.com