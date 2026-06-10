Das NaturErlebnisZentrum (NEZ) Maasholm bietet in diesem Jahr 3 Spinnkurse an (2 eintägige und einen Wochenendkurs), in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Spinnen und Zwirnen am Spinnrad erlernen können.

Lassen Sie sich von der uralten Kunst des Spinnens verzaubern und für natürliche Schafwolle und den vielfältigen kreativen Möglichkeiten begeistern. Sie lernen das Spinnen am Spinnrad und haben genug Zeit das Erlernte zu üben. Sie experimentieren mit Wolle unterschiedlicher Schafrassen und anderen Fasern, damit Sie die Unterschiede kennenlernen. Die Schafwolle ist im Vorfeld schon sortiert, gewaschen und gekämmt worden.

Sie erhalten Infos über Faserkunde und Funktion der Spinnräder. Das Ganze läuft in einer ruhigen Atmosphäre mit Kaffee und Kuchen ab. Am Ende des Kurses nehmen Sie Ihren eigenen Strang Schafwolle mit nach Hause.

Ein-Tages-Kurse: Samstag, 20.06.26 oder Sonntag, 21.06.2026 jeweils von 11.00 Uhr bis 15.30 Uhr

Kosten: 110€ pro Tag

Wochenendkurs: Samstag, 27.06. bis Sonntag 28.06.2026, jeweils von 11.00 Uhr bis 18:00 Uhr

Kosten für den Wochenendkurs: 250€ gesamt

Der Kursbeitrag beinhaltet die Ausleihe des Spinnrads, aufbereitete Schafwolle, Woll- und Spinnradkunde, Kaffee, Kuchen. Ein eigenes Spinnrad kann mitgebracht werden.

Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf 8 Personen begrenzt.

Für diese Veranstaltungen ist die Zufahrt zum NEZ, Exhöft-Seeberg 1, 24404 Maasholm mit dem PKW erlaubt!

Voranmeldung unter Telefon 0173 3465313 oder E-Mail nez-maasholm@t-online.de

Informationen zu weiteren Angeboten des NEZ finden Sie unter https://nez-maasholm.de/veranstaltungen/

Pressemitteilung NEZ Maasholm