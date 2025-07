Kiel. Kunstgenuss unter freiem Himmel: Von monumentalen Skulpturenparks und digitalen Kunstrouten bis zu Kultur-Events ist der echte Norden eine Bühne für Kunst in ihren verschiedenen Facetten. Wer denkt, Schleswig-Holstein sei vor allem Naturidylle, wird überrascht sein: Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein hat zahlreiche offene, oft kostenfreie Kunstangebote und Events zusammengestellt, die Besucherinnen und Besucher quer durchs Land zu Entdeckungsreisen von Kunst zwischen Tradition und Avantgarde einladen. Ob an Nord- und Ostsee, im Binnenland oder in den Städten – überall finden sich Skulpturen, Installationen und Festivals, die Kunstgenuss unter freiem Himmel möglich machen und damit Kultur in ihrer zugänglichsten Form feiern.

NORDSEE

Sylt feiert den Sommer mit Kultur, Klang und Kreativität

Die Gemeinde Sylt lädt mit der „Neuen kulturellen Welle im Rathauspark 2.0” in diesem Jahr zum zweiten Mal von Juni bis September zum Verweilen, Staunen und Mitmachen ein. Ob Musik im Park, Tanzprojekt, Strandkörbe mit Audioerlebnissen, ein künstlerischer Selfie-Point mit Inselliebe oder ein bunter Familienaktionstag – der Rathauspark wird zur lebendigen Bühne für kleine und große Gäste. Die Teilnahme an den Veranstaltungen, ob aktiv oder als Zuschauerin und Zuschauer, ist kostenfrei.

Ottmar Hörl bringt Kunst zum Anfassen nach Westerland: Bis zum 12. September 2025 bespielt der renommierte deutsche Konzeptkünstler Ottmar Hörl die Neue Mitte in Westerland mit 200 Robbenskulpturen. Die Ausstellung „Youngster“ in Kooperation mit dem Kunsthaus Uerpmann verwandelt den zentralen Platz des Ortes in einen lebendigen Ort der Begegnung und setzt ein kreatives Zeichen für einen bewussten Umgang mit dem Lebensraum Nordsee.

Die Insel Föhr neu sehen: Digitale Kunsttouren mit der MKdW-App

Das Museum Kunst der Westküste (MKdW) in Alkersum auf der Insel Föhr erweitert mit der App »MKdW on tour« seine Ausstellungsräume auf die Landschaft entlang der schleswigholsteinischen Nordseeküste, die einst Kunstschaffende inspirierte. Im Zentrum der App steht eine Landkarte mit digitalen Kunstrouten, eine Fotofunktion ermöglicht den Vergleich eigener Eindrücke mit historischen Ansichten. Darüber hinaus bietet die App kuratierte Kunstrouten über die Insel Föhr, virtuelle Ausstellungsrundgänge sowie Audioguides für Kinder und Erwachsene in Deutsch, Englisch und Dänisch.

Skulpturen und Gartenträume: Kunstwege auf der Halbinsel Eiderstedt

In Tating trifft Kunst auf Gartenschönheit – Skulpturenprojekt „Blickweit“: Der Hochdorfer Garten in Tating, eines der bedeutendsten Denkmäler der bäuerlichen Gartenkultur Nordfrieslands, beheimatet im Rahmen des Skulpturenprojektes „Blickweit“ bis Herbst 2026 eine eindrucksvolle Stahlskulptur des Stahlplastikers Robert Schad. Die knapp eine Tonne schwere Plastik reckt ihre Arme wie die Zweige eines Baumes in die Höhe. Stahlskulpturen von Robert Schad stehen auch am Hafen in Tönning auf Eiderstedt sowie in vielen weiteren Orten in Schleswig-Holstein.

Im ehemaligen, von Wassergräben umgebenen Lustgarten des Herrenhaus Hoyerswort in Oldenswort auf der Halbinsel Eiderstedt befindet sich heute ein Skulpturenpark. Die modernen Werke stammen u.a. vom Bildhauer Hans Adolf „Pierre“ Schumann, Preisträger des Norddeutschen Kulturpreises des Landeskulturverbandes Schleswig-Holstein. Der Besuch des Parks ist frei. Wer mag, kehrt vor Ort ins Café des Herrenhauses ein.

Ein Husum-Rundgang zwischen Skulpturen, Seezeichen und Windhosen

Der Tine-Brunnen auf dem Marktplatz der Nordsee-Stadt – offiziell „Asmussen-Woldsen-Denkmal“ – ist ein Werk des 1855 in Husum geborenen Bildhauers Adolf Brütt und der markante Treffpunkt für Einheimische und Gäste. Brütt schuf auch die Büste von Theodor Storm im Husumer Schlosspark, die an den bekannten Dichter-Sohn der Stadt erinnert. Viele weitere Künstler sind im öffentlichen Raum der Stadt präsent. So führt der Stadtrundgang zu den Baumhüllen im Schlosspark, dem Seezeichen am Hafen und den Rollenden Fässern im Schlossgang bis zu den beliebten und sehr fotogenen Windhosen an der Husumer Badestelle Dockkoogspitze.

OSTSEE

Urban Art in Flensburg: NORD:SYD Freiraumgalerie

Die deutsch-dänische Freiraumgalerie NORD:SYD für Urban Art wurde von Künstlerinnen und Künstlern aus Deutschland und Dänemark mit Sprühdosen und Farbe an die Wände gebracht. Die Galerie erstreckt sich über einen Großteil der Innenstadt. Ein Highlight ist das 300 Quadratmeter große Abbild des berühmten Idstedt-Löwen. Eine digitale Karte führt durch die Galerie und liefert spannende Hintergrundinformationen zu den Kunstwerken. Der Stadtrundgang zeigt auch Street Art aus früheren Aktionen, wie einen gelben Fisch auf

Garagentoren oder die Katzen einer anonymen Künstlerin.

Dreitägiges Open-Air-Kunstfestival in Kellenhusen

Beim 1. „Landkunststück Open-Air-Festival“ vom 11. bis zum 13. Juli 2025 im Ostseebad Kellenhusen bieten die beteiligten Künstler neben dem Einblick in ihre Arbeit auch Workshops an, die jeweils die Besonderheiten ihrer Arbeitsweise widerspiegeln. Die Initiatoren, der Maler, Fotograf und Videokünstler Jobst von Berg, die Illustratorin, Malerin und Grafikerin Julia Kaergel, die Installations- und LandArt-Künstlerin Inga Mommsen, der Metall-Bildhauer Winni Schaak und die Holz-Bildhauerin Traute Ohlenbusch haben bereits an den mittlerweile 18 Landschaftskunstwerken mitgewirkt, die der Verein Landkunststück e. V. seit dem Jahr 2017 im OstseeFerienLand und darüber hinaus realisiert hat.

Schloss Gottorf in Schleswig an der Schlei: Bildhauerkunst von 1889 bis 2013

Der Skulpturenpark auf der Museumsinsel Schloss Gottorf in Schleswig bietet mit mehr als 50 Skulpturen einen faszinierenden Einblick in die Entwicklung der Bildhauerkunst vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Die Werke stammen von renommierten Künstlerinnen und Künstlern wie Karl Hartung, Bernhard Heiliger, Hans Wimmer, Magdalena Abakanowicz und Daniel Spoerri.

Ernst Ludwig Kirchner-Gemälde am Filmtheater in Burg auf Fehmarn

Es ist ein besonderes Highlight: Ernst Ludwig Kirchners monumentale Wandbilder von 1916 im Königsteiner Sanatorium konnten in Originalgröße rekonstruiert und auf Fehmarn dauerhaft installiert werden. Kirchner, einer der bedeutendsten expressionistischen Maler des 20. Jahrhunderts, verlebte vier Jahre lang die Sommermonate auf der Insel Fehmarn. Die Gemälde befinden sich an der Außenwand des Filmtheaters in Burg (Breite Straße 13a). Weitere Informationen gibt es vom Verein E. L. Kirchner Fehmarn.

Kulturspaziergang zu Kunstschätzen in der Lübecker Altstadt – Audioguides zum Download als Begleiter

Über Jahrhunderte hinweg haben Kunstschaffende die Hansestadt Lübeck mit Skulpturen, Plastiken und Installationen bereichert. Zum Entdecken dieser Kunstschätze lädt die Datenbank „Kunst im öffentlichen Raum Lübeck“ ein, die das gezielte Suchen oder auch das neue Entdecken der Werke in der Lübecker Altstadt erleichtert. Die Datenbank und zugehörige Webseite enthalten rund 450 Kunstwerke. Zu den weiteren Angeboten auf der Webseite gehören auch drei Audioguides, die zusammen mit verschiedenen Lageplänen der Werke kostenfrei zum Download zur Verfügung stehen.

Lübeck: Günter Grass-Haus -„Tour de Grass“

Die „Tour de Grass“ ist eine App-gestützte Erlebnistour auf den Spuren des Nobelpreisträgers Günter Grass zwischen Lübeck und Mölln. Entlang der 46 Kilometer langen Strecke mit 24 Stationen entdecken Teilnehmende seine Werke in der ihn prägenden Landschaft. Die kostenfreie App bietet Routenführung, Audiobeiträge sowie Augmented-Reality-Elemente und interaktive Inhalte. Das digitale Ausstellungsprojekt wird vom Günter Grass-Haus angeboten. Die Erlebnistour ist verfügbar bis 31. Dezember 2025.

WindArt 2025 in Travemünde

Auf einem im wahrsten Sinne bewegten Skulpturenpfad entdecken Gäste in Travemünde faszinierende Kunstwerke mit kinetischen, Licht- und Klangelementen beim WindArt Skulpturenpfad. Die ganzjährig zugänglichen Installationen erstrecken sich vom Fischereihafen bis zum Mövenstein sowie entlang der Priwallpromenade. Über QR-Codes lassen sich Infos zu den Werken und Künstlerinnen und Künstler abrufen.

ZWISCHEN DEN KÜSTEN

NordArt 2025 – eine der größten Kunstausstellungen Europas in Büdelsdorf

Noch bis 5. Oktober 2025 ist das Gelände der historischen Carlshütte in Büdelsdorf erneut Schauplatz der NordArt, eine der größten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst Europas. Über 200 Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre Werke in den imposanten Industriehallen und dem weitläufigen Skulpturenpark. Schwerpunkte in diesem Jahr sind das Projekt „DO / d a t_code“, das japanisches Denken, Kultur und Kunst in seiner ganzen Fülle bewusst dem westlichen Denken gegenüberstellt sowie zeitgenössische Kunst aus China mit Installationen wie „Tower of Sound“ und „Contemplative Thinking“ oder der sechs Meter hohen Bronzeskulptur „The Walking Man“. Das Sonderprojekt „Directions – Poland“ beleuchtet die Entwicklung der polnischen Kunst im letzten Jahrhundert. (Eintritt)

Neumünster: Gerisch Skulpturenpark – kulturelles Kleinod in Mittelholstein

Bis zum 12. Oktober 2025 zeigt die Gerisch-Stiftung im Skulpturenpark in Neumünster die Ausstellung „Daniel Spoerri. Prillwitzer Idole“. Ab dem 13. Juli 2025 werden unter dem Titel „Von Lovis Corinth bis Corinne Wasmuht“ Werke des Stifterkreises der Kunsthalle zu Kiel gezeigt. Dauerhaft sind in dem denkmalgeschützten Landschaftsgarten Werke internationaler Künstler wie Magdalena Abakanowicz, Markus Lüpertz und Mimmo Paladino zu erleben. (Eintritt)

Kunst für Jedermann im Rendsburger Hans-Heinemann-Park

Auch außerhalb der NordArt-Saison glänzt Rendsburg mit einem ganzen Park voller Kunst – draußen und jederzeit frei zugänglich. Die 30 bemerkenswerte Skulpturen und Plastiken namhafter norddeutscher Künstler in dem nach Hans Heinemann benannten Stadtpark spiegeln die Vielfalt und unterschiedliche Positionen der modernen Bildhauerei wider. Jüngster Zugang ist die Hörnerskulptur von Thomas Jaspert und Michael Harder, die den historischen Ochsenweg markiert.

Nortorfer Stadtpark mit 23 Kunstwerken

Ein besonderes Zusammenspiel von Kunst und Natur mit Skulpturen unterschiedlicher Stilrichtungen und Materialien erwartet die Besucher im Stadtpark von Nortorf. Aktuell sind 23 Werke von 21 renommierten Künstler aus Schleswig-Holstein und darüber hinaus zu entdecken, darunter Werke wie der „Kopf“ von Klaus Kütemeier, der „Weibliche Torso“ von Jörg Plickat und „Fünf Arbeitstage“ von Jan Koblasa. Der Skulpturenpark Nortorf ist ganzjährig frei zugänglich.

Steinpark Warder: Ben Siebenrocks Steinkunst

Der Steinpark Warder zeigt als Open-Air-Galerie, dass aus den Abbauprodukten einer Kiesgrube nicht nur Beton und Straßen entstehen können, sondern auch Kunst. 30 Großskulpturen des Bildhauers Ben Siebenrock, gefertigt aus Findlingen, Natur- und Kunststeinen, fügen sich harmonisch in die durch die Eiszeiten geformte Landschaft Schleswig-Holsteins ein. Werke wie „Lichtblick“ (2008) oder „Ready-Mix“ (1986) vermitteln die Kraft und Ästhetik der Materialien.

Barmstedt: Schlossinsel im Rantzauer See

Nur eine halbe Autostunde nördlich von Hamburg erwartet die Schusterstadt Barmstedt mit dem Rantzauer See ihre Gäste. Eine märchenhafte Kulisse finden die Besucher auf der Schlossinsel vor: ein Ensemble liebevoll restaurierter historischer Gebäude, zahlreiche Kunstwerke im Freien und die Galerie der Malerin und Bildhauerin Karin Weißenbacher, die regelmäßig auch Kurse für das Arbeiten mit Ton in ihrer Werkstatt anbietet.

Elmshorn: Skulpturengarten in der Innenstadt mit 12 Exponaten

Auf Schritt und Tritt begegnen Elmshorn-Besucher Kunst im öffentlichen Raum: Skulpturen, Installationen, Reliefs, künstlerisch gestaltete Glasfenster. Höhepunkt der Entdeckungstour ist der Skulpturengarten in der Elmshorner Innenstadt. Die zwölf Exponate spiegeln vielfältige Strömungen der Bildhauerei des 20. und 21. Jahrhunderts in Norddeutschland wider. Die Skulpturen und sind ganzjährig kostenlos zugänglich.

Eutin: Kunst am Hofe – Outdoor-Galerie in der Innenstadt

Die OUTDOOR-GALERIE „KUNST AM HOFE“ widmet sich jedes Jahr in den gekrönten Showständern einem neuen Motto. 2025 wird in Kooperation mit dem fotokreis eutin der Bereich Fotografie fokussiert. Denn Fotografie ist mehr als nur auf den Auslöser einer Kamera zu drücken. Es ist die Kunst, mit Licht zu malen, zu komponieren und Geschichten zu erzählen. Arbeiten des fotokreises eutin sind bis zum 31. Juli in der Peterstraße, auf dem Marktplatz, Am Rosengarten und der Stadtbucht zu bestaunen.

Herzogtum Lauenburg: „KulturSommer am Kanal“ bis 28. Juli

Mit weit über 100 Veranstaltungen im Kreis Herzogtum Lauenburg feiert der KulturSommer am Kanal bis 28. Juli 2025 den 125. Geburtstag des Elbe-Lübeck-Kanals. Offene Ateliers, Dorf- und Gartenkonzerte, Theater, Musik und bildende Kunst beleben die Landschaft und ungewöhnliche Veranstaltungsorte wie Kirchen, Friedhöfe, Häfen, ein Freibad oder Scheunen.

„Kunst, Kultur, Orte“ im Kreis Stormarn und Herzogtum Lauenburg

Alle drei Jahre präsentiert „Kunst. Kultur, Orte“ die große Vielfalt künstlerischen Schaffens im Kreis Stormarn und Kreis Herzogtum Lauenburg. Am 13. und 14. September 2025 ist es wieder soweit: Die Ateliers von 15 lokalen Künstlern an 13 Orten öffnen die Türen ihrer Ateliers, geben spannende Einblicke in ihre verschiedenen Kunstformen und bieten ein begleitendes Mitmachprogramm.

Stadtpark Norderstedt

Der Stadtpark Norderstedt bietet das ganze Jahr über vielfältige Möglichkeiten für Erholung, Aktivität und gemeinsames Erleben. Höhepunkt im Veranstaltungskalender ist das alljährliche Fest der internationalen Straßen- und Zirkuskünste ParkPerPlex jeweils am Pfingstwochenende, ein Termin, den man sich vormerken sollte. Für das Jahr 2026 stehen der 24. und 25 Mai bereits fest im Kalender.

Eulen(-Skulpturen)wanderweg Tarp – Kunst trifft Natur

Ein einmaliger sechs Kilometer langer Wanderweg rund um die Gemeinde Tarp führt zu insgesamt 64 handgeschnitzte Eulenskulpturen aus Eichenholz. Die Eule – das Wappentier der Gemeinde Tarp – wurde von Auszubildenden renommierter Holzbildhauerschulen zwischen 2007 und 2011 kreativ interpretiert. Im Naturschutzgebiet Treenetal und im Ort verbinden die Eulen Kunst, Handwerk und Natur.

Neu: Monumentale Holzskulpturen im Oeverseer Arnkielpark erinnern an Steinzeit

Seit Ende April 2025 stehen im Arnkielpark in Oeversee zwei monumentale Ochsenskulpturen des Künstlers Wolfgang Buntrock. Die bis zu sechs Meter hohen Werke aus Totholz symbolisieren, wie die Ochsengespanne vor über 5.500 Jahren unentbehrlich zur Landbearbeitung und zum Transport schwerer Lasten waren. Daneben kann man im archäologisch-landeskundlichen Park imposante Großsteingrab-Anlagen entdecken.

Pressemitteilung Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH

Foto: Envato.com