Das ultimative Tribute-Event für die unvergleichliche Powerfrau mit der markanten Stimme geht auf große Tournee durch Deutschland.

Sie war bereit alle Regeln zu brechen. Tina Turners Lebensgeschichte ist eine Quelle der Inspiration. Ihre Musik: ein kraftvolles Kaleidoskop genreübergreifender Top-Hits von Rock und Pop bis hin zu Soul und R&B. Ihre Live-Auftritte: energiegeladen, einzigartig, leidenschaftlich, ikonisch.

„TINA – The Rock Legend“ bringt die unvergleichliche Energie und Leidenschaft von Tina Turners außergewöhnlichen Bühnenshows zurück. Diese einzigartige Tribute-Show ist eine Hommage an die legendäre Pop-Diva Tina Turner und setzt neue Maßstäbe in der Welt des Musiktheaters. Reset Production bringt ein hochkarätiges Ensemble aus erstklassigen Sängern, Musikern und Tänzern auf die Bühne. Mit den größten Hits der Rocklegende startet die Show erneut eine große Deutschlandtournee und garantiert ein unvergessliches Erlebnis. Die Show legt besonderen Wert auf Detailtreue und bietet höchste Qualität in Sound- und Lichttechnik – vor allem aber transportiert sie das Temperament der Live-Auftritte.

„TINA – The Rock Legend“ lässt das beeindruckende Leben und die Karriere von Tina Turner, der Powerfrau mit der markanten Stimme und der unverwechselbaren Löwenmähne, Revue passieren. Von den unvergesslichen Anfängen an der Seite von Ike Turner bis hin zu ihrer erfolgreichen Solo-Karriere: Live performte Hits wie „Simply The Best“, „Private Dancer“, „Proud Mary“, „Nutbush City Limits“ sowie die ikonischen Titelsongs „We don’t need another Hero“ (Mad Max) und „Golden Eye“ (James Bond) dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

Donnerstag, 12.02.2026. 19.30 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg