Sind Sie interessiert am politischen und gesellschaftlichen Geschehen in Flensburg?

Haben Sie Lust, das Leben in Flensburg mitzugestalten und sich mit Ihren Fähigkeiten und Ihrer Lebenserfahrung aktiv in das Gremium einzubringen?

Möchten Sie für ein modernes Altersbild eintreten und den Zusammenhalt zwischen Jungen und Alten, Starken und Schwachen, Einheimischen und Zugewanderten fördern?

Dann bewerben Sie sich um einen Platz im Flensburger Seniorenbeirat.

Etwa ein Viertel der Menschen die in Flensburg leben, ist über 65 Jahre alt. Auch in Flensburg führt der demografische Wandel dazu, dass das Durchschnittsalter und der Anteil von Senior*innen in der Bevölkerung stetig wachsen. Im Mai 2023 geht die fünfjährige Legislaturperiode des derzeitig amtierenden 7. Seniorenbeirates fristgemäß zu Ende. Die Wahl eines neuen Seniorenbeirates findet gemeinsam mit der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am 14. Mai 2023 statt. Wahlberechtigt sind:

• alle Menschen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben,

• seit mindestens drei Monaten mit Hauptwohnung in Flensburg gemeldet sind

• und ihre Bereitschaft zur Kandidatur bis zum Bewerbungsende gegenüber dem Wahlamt der Stadt Flensburg erklären.

Eine viel zu selten bekannte und daher auch wenig genutzte Möglichkeit ist auch, dass Organisationen Mitglieder ihres Verbands, bzw. ihrer Vereinigung, die die oben genannte Voraussetzungen erfüllen, für die Wahl zum Seniorenbeirat vorschlagen können. So ist es möglich, dass sich eine engagierte Person beispielsweise aus dem Sport- oder Gesundheitsbereich im Ausschuss für Bildung und Sport bzw. dem Sozial- und Gesundheitsausschuss weiter verwirklichen, wertvolles Wissen mit einbringen und positive Akzente für alle setzen kann.

Im Altenparlament SH

Was genau macht der Seniorenbeirat?

Der Seniorenbeirat ist die Interessenvertretung für alle Flensburger Senioreninnen und Senioren. Seit 2018 wird der Seniorenbeirat alle fünf Jahre neu gewählt, davor betrug die Amtszeit vier Jahre. In der Regel besteht er aus 9 Mitgliedern, die sich ehrenamtlich um die Themen Kultur, Soziales sowie Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr kümmern.

Der Seniorenbeirat tagt zur Zeit jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat. Um auch interessierten Menschen in den Stadtteilen und Berufstätigen die Möglichkeit zu geben an diesen Sitzungen teilzunehmen, findet die Sitzung am vierten Donnerstag im Monat jeweils nachmittags statt. Weiterhin tagt der Beirat vierteljährlich abwechselnd in einem der Flensburger Stadtteile. Sitzungstermine, -zeiten und -orte werden auf der Website der Stadt, wo der Seniorenbeirat mit einer Seite vertreten ist, in der örtlichen Presse und auf der eigenen Website des Seniorenbeirates unter www.seniorenbeirat-flensburg.de bekanntgemacht. Die Sitzungen sind öffentlich und jeder kann dort sein Anliegen vorbringen.

Der Seniorenbeirat ist in allen Ausschüssen und in der Ratsversammlung mit jeweils einem Sitz vertreten. Man hat dort Antrags- und Rederecht und kann so Standpunkte und Sichtweisen einbringen. Die verschiedenen Ausschüsse der Stadtverwaltung sowie weitere Informationen über die Arbeit eines Seniorenbeirates sind nachstehend noch einmal zusammengestellt.

E-Scooter-Test in Flensburg

Wahlperiode

Der Seniorenbeirat in Flensburg wird alle 5 Jahre gewählt. Gewählt wird immer am selben Tag wie die Kommunalparlamente.

Wahlberechtigt

Wählen kann jede Person, die 60 Jahre alt ist und ihren Hauptsitz in Flensburg hat.

Gewählt werden kann ebenfalls jede Person, die in Flensburg wohnt und mindestens 60 Jahre alt ist.

Was sollte man als Seniorenbeiratsmitglied mitbringen?

Interesse an allen Belangen, die für Senioren/Seniorinnen wichtig sind.

Den Willen, sich tatkräftig zu engagieren und dafür auch einige Stunden pro Woche einzusetzen.

PC-, Internet- und Smartphonekenntnisse und möglichst sicherer Umgang damit. Außerdem die Bereitschaft dazuzulernen. Alle Sitzungsunterlagen der Stadt werden nur digital zur Verfügung gestellt, so dass man über eine Mailadresse und einen Internetanschluss verfügen muss. Außerdem muss die Kommunikation untereinander darüber sichergestellt sein.

Interesse an Flensburg und Neugier auf kommunalpolitische Fragestellungen.

Vernetzung in andere gesellschaftliche Bereiche.

Wir reden mit

Durch Rede- und Antragsrecht in folgenden politischen Gremien der Stadt Flensburg:

• Ratsversammlung

• Hauptausschuss

• Finanzausschuss

• Gleichstellungsausschuss

• Ausschuss für Bürgerservice, Schutz und Ordnung

• Sozial- und Gesundheitsausschuss

• Ausschuss für Bildung und Sport

• Ausschuss für Kultur und Tourismus

• Ausschuss für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung

• Jugendhilfeausschuss

• Verwaltungsrat des TBZ

Aktion für Ukraineflüchtlinge

Wir informieren

Unsere Sitzungen finden zwei Mal im Monat (einmal vormittags – einmal nachmittags statt). Die Sitzungen sind öffentlich, jeder kann daran teilnehmen und seine Themen vortragen oder Informationen einbringen.

Auf der Webseite der Stadt finden sich unsere Aktivitäten.

Darüber hinaus betreiben wir unter www.seniorenbeirat-flensburg.de eine eigene Homepage, die noch detaillierter über unsere Arbeit informiert.

Haben Sie Interesse daran, in den nächsten Jahren Ihr Know-how auf diese Weise in die Ratsarbeit mit einzubringen und so einer sinnstiftenden ehrenamtlichen Tätigkeit nachgehen, oder Sie haben in Ihrer Organisation, Ihrem Verband eine solche Person, dann nehmen Sie Kontakt mit der Vorsitzenden des derzeitigen Seniorenbeirates auf. Auch weitere Fragen werden gerne beantwortet. Ihre Ansprechpartnerin ist Karin Hesse unter der Rufnummer 0461-6742042 oder per E-Mail unter karin.hesse.1@gmx.de. Auch jedes andere Mitglied des Seniorenbeirates gibt Interessierten gerne Auskunft. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage oder kommen Sie doch direkt persönlich einmal vorbei. Unsere Sitzungstermine werden im Internet veröffentlicht.

Die Mitglieder des 7. Seniorenbeirates der Stadt Flensburg